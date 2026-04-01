Η Premia Properties προχώρησε στην πώληση ακινήτου logistics στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας τη ρευστότητά της και δημιουργώντας επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση ακινήτου logistics στο 1ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Σίνδου-Χαλάστρας, συνολικής επιφάνειας 24.703 τ.μ., έναντι τιμήματος 17 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε μέσω της εξαγοράς του 100% των μετοχών της θυγατρικής του ομίλου «ADAM LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με αγοραστή την «DEDEMAN HELLAS S.A.» πρώην «PRAKTIKER HELLAS S.A.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ακίνητο πωλήθηκε χωρίς ενεργή μίσθωση, ενώ έως πρόσφατα ήταν εκμισθωμένο στην εταιρεία SEAGULL. Η αξία του ακινήτου στις 31 Δεκεμβρίου 2025 είχε διαμορφωθεί στα 15,85 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσό 9,90 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για την προώθηση του επενδυτικού σχεδιασμού της Premia Properties.