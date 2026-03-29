Η εικόνα της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο πιεστική, καθώς αυξάνονται οι δυσκολίες για τους πολίτες να βρουν ή να διατηρήσουν μια ικανοποιητική στέγη.

Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το κόστος, αλλά και την ποιότητα διαβίωσης, τον διαθέσιμο χώρο και την πρόσβαση στην ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πανευρωπαϊκής έρευνας «European Housing Trend Report 2025» της RE/MAX Europe, το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες στέγασής τους ανέρχεται στο 66%, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος στην Ευρώπη βρίσκεται υψηλότερα, στο 77%, σημειώνοντας μικρή άνοδο. Στις πρώτες θέσεις κατατάσσονται χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, με την Ολλανδία να ξεχωρίζει, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες επιδόσεις.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση είναι η ηλικία. Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες εμφανίζονται σαφώς πιο θετικές για τις συνθήκες διαβίωσης που έχουν, σε αντίθεση με τους νεότερους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλης κατοικίας. Millennials και Γενιά Z καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα δυσαρέσκειας, κάτι που συνδέεται άμεσα με οικονομικούς περιορισμούς και τη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή στέγη.

Πιο περιζήτητες μονοκατοικίες ή μεγαλύτερα σπίτια

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το είδος της κατοικίας. Αν και τα διαμερίσματα είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή στην Ευρώπη, οι υψηλότεροι δείκτες ικανοποίησης παρατηρούνται σε όσους ζουν σε μονοκατοικίες ή μεγαλύτερα σπίτια. Ο περισσότερος χώρος και η άνεση ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία.

Η γεωγραφική τοποθεσία επηρεάζει επίσης σημαντικά την εμπειρία των πολιτών. Οι κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι σε σύγκριση με όσους διαμένουν σε πιο αραιοκατοικημένες περιοχές. Στην Ελλάδα, περίπου ένας στους τρεις εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει κατοικία μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ή μεγαλύτερο χώρο.

Η έλλειψη επαρκούς χώρου αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους δυσαρέσκειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το πρόβλημα να είναι πιο έντονο στις νεότερες ηλικίες. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τη συνεχή αύξηση των τιμών των ακινήτων, οι οποίες δεν ακολουθούν την ίδια πορεία με τα εισοδήματα, διευρύνοντας το χάσμα.

Το υψηλό κόστος στέγασης

Παράλληλα, το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης για τα νοικοκυριά. Σε πολλές περιπτώσεις, ωθεί τους πολίτες είτε να στραφούν σε πιο οικονομικές επιλογές είτε να εξετάσουν τη μετακόμιση. Στην Ελλάδα, το στοιχείο αυτό επηρεάζει μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων, ενισχύοντας τη κινητικότητα στην αγορά.

Τέλος, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η κατοχή κατοικίας εξακολουθεί να συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Οι ιδιοκτήτες εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι σε σύγκριση με τους ενοικιαστές, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ιδιοκτησίας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.