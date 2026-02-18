Άλλη μια ευκαιρία για οριστικό κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών διαφορών χωρίς δικαστικές εμπλοκές ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κουρέψουν τα πρόστιμα έως και 75%. Η επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών δίνει τη δυνατότητα συμβιβασμού σε όσους έχουν ανοιχτές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια.

Με κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά και Γιώργου Κώτσηρα, η Επιτροπή τίθεται σε πλήρη λειτουργία από τις 20 Φεβρουαρίου 2026, ξεκινώντας την παραλαβή αιτήσεων από φορολογούμενους που έχουν ελεγχθεί, τους έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα και έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τα ποσά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουλίου 2026 και αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνες που, παρότι έχουν προσδιοριστεί, δεν θα συζητηθούν έως τις 23 Ιουλίου 2026. Στόχος του μέτρου είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από μεγάλο όγκο φορολογικών διαφορών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027.

Η διαδικασία και τα βήματα

Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου και διατυπώνει πρόταση πλήρους, μερικής ή μη αποδοχής του αιτήματος. Στην πρόταση αποτυπώνονται αναλυτικά ο κύριος φόρος, οι πρόσθετοι φόροι, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, με πλήρη αιτιολόγηση. Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να την αποδεχτεί και να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά.

Με την αποδοχή, συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο αποτελεί εκτελεστό τίτλο: το νέο ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική οφειλή διαγράφεται. Για να καταστεί ο συμβιβασμός αμετάκλητος, απαιτείται η καταβολή εντός δέκα εργάσιμων ημερών τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου ή του 25% του αυτοτελούς προστίμου, με συμψηφισμό τυχόν ήδη καταβληθέντων ποσών.

Οι εκπτώσεις στα πρόστιμα

Ο κύριος φόρος, μετά την αφαίρεση του 30%, μπορεί να εξοφληθεί σε 1 έως 24 δόσεις. Για πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα προβλέπονται κλιμακωτές εκπτώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων: από 75% για εφάπαξ εξόφληση έως 35% για αποπληρωμή σε 21-24 δόσεις.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, ιδίως αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή βεβαιώνεται εκ νέου. Αν, τέλος, ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, η ανασταλείσα δίκη μπορεί να συνεχιστεί, διαφορετικά καταργείται μετά την παρέλευση 60 ημερών.