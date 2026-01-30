Τη δυνατότητα να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους με την εφορία εκτός των δικαστηρίων με μείωση έως 75% των προσαυξήσεων και με αποπληρωμή της οφειλής σε έως 24 δόσεις έχουν οι φορολογούμενοι προσφεύγοντας στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή προστίμων.

Το αίτημα για εξώδικη επίλυση της διαφοράς μπορούν να υποβάλλουν έως τις 24 Ιουλίου 2026 οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς φοροϋποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τη ρύθμιση: