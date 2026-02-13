Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών προχωρά η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης ενόψει της υλοποίησης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2025-2034.

Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., η οποία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τι αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση

Η απόφαση για την ΑΜΚ ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση θα ανέλθει σε 1.000.000.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί με έκδοση 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία.

Προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι τρέχοντες μέτοχοι διατηρούν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ώστε να περιορίσουν, εφόσον το επιλέξουν, την επίπτωση από τυχόν αραίωση της συμμετοχής τους.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ένα έτος, βάσει του σχετικού πλαισίου του ν. 4548/2018. Αυτό σημαίνει ότι το ακριβές επίπεδο τιμολόγησης της ΑΜΚ θα οριστικοποιηθεί σε επόμενο στάδιο, μέσα στο χρονικό παράθυρο που δίνει η εξουσιοδότηση.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ώστε να υποστηριχθεί «η απρόσκοπτη υλοποίηση» του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2025-2034 για το Σύστημα Μεταφοράς.