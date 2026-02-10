Από τις 50.000 δολάρια στην εκτόξευση πάνω από τις 125.000 και πίσω στην περιοχή των 70.000 δολαρίων. Αυτή είναι, σε λίγες λέξεις, η πορεία του Bitcoin από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι σήμερα. Μια πορεία που συνδύασε προσδοκίες, πολιτικά μηνύματα, έντονη κερδοσκοπία και τελικά μια απότομη επιστροφή στην πραγματικότητα.

Την περίοδο που ο Τραμπ επέστρεφε στον Λευκό Οίκο, το Bitcoin κινούνταν γύρω από τα 50.000 δολάρια, έχοντας ήδη ανακάμψει από προηγούμενες διορθώσεις, αλλά χωρίς να έχει δώσει ακόμη το σήμα για το ράλι που θα ακολουθούσε. Οι αγορές, ωστόσο, άρχισαν γρήγορα να «τιμολογούν» το πολιτικό σκηνικό. Οι προεκλογικές και μετεκλογικές δηλώσεις του νέου προέδρου για περιορισμό της ρυθμιστικής πίεσης, ενίσχυση της καινοτομίας και μετατροπή των ΗΠΑ σε παγκόσμιο κόμβο κρυπτονομισμάτων δημιούργησαν ένα ευνοϊκό κλίμα.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Μέσα σε λίγους μήνες, το Bitcoin άρχισε να ανεβαίνει με ταχύ ρυθμό, περνώντας διαδοχικά κρίσιμα ψυχολογικά επίπεδα. Τα 60.000 και τα 70.000 δολάρια κατακτήθηκαν σχετικά εύκολα, ενώ η δυναμική ενισχύθηκε από την είσοδο νέων κεφαλαίων, τόσο από ιδιώτες επενδυτές όσο και από θεσμικούς παίκτες που έβλεπαν ένα πιο «φιλικό» πολιτικό περιβάλλον στις ΗΠΑ.

Το ράλι κορυφώθηκε όταν η τιμή ξεπέρασε το φράγμα των 100.000 δολαρίων, ένα επίπεδο που για χρόνια θεωρούνταν περισσότερο συμβολικό παρά ρεαλιστικό. Η ανοδική κίνηση δεν σταμάτησε εκεί. Σε συνθήκες έντονου ενθουσιασμού και αυξημένης μόχλευσης, το Bitcoin εκτοξεύθηκε πάνω από τις 125.000 δολάρια, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά. Εκείνη την περίοδο, η αγορά έδειχνε να λειτουργεί περισσότερο με βάση τις προσδοκίες για το μέλλον παρά με τα θεμελιώδη μεγέθη.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, η υπερβολή δεν άργησε να πληρωθεί. Η απουσία άμεσων και συγκεκριμένων πολιτικών παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με την ευρύτερη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και τη στροφή πολλών επενδυτών σε πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, άρχισαν να ασκούν πιέσεις στην τιμή.

Η διόρθωση ξεκίνησε σταδιακά, αλλά εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη πτώση. Από τα ιστορικά υψηλά, το Bitcoin άρχισε να χάνει έδαφος, διασπώντας καθοδικά κρίσιμα επίπεδα. Τα 100.000 δολάρια αποδείχθηκαν αδύναμο σημείο στήριξης, ενώ η πτώση συνεχίστηκε προς τις 80.000 και στη συνέχεια προς τις 70.000 δολάρια, περιοχή στην οποία κινείται σήμερα.

Η επιστροφή αυτή δεν σημαίνει απλώς απώλειες για όσους αγόρασαν κοντά στα υψηλά. Αντικατοπτρίζει και μια ευρύτερη αλλαγή ψυχολογίας. Η αγορά πέρασε από τη φάση του ενθουσιασμού στη φάση της επιφυλακτικότητας, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τον ρόλο του Bitcoin σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, γεωπολιτικής αβεβαιότητας και περιορισμένων άμεσων πολιτικών παρεμβάσεων.

Παρά την πτώση, το Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα των 50.000 δολαρίων που κατέγραφε στην αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ. Αυτό είναι ένα στοιχείο που υπογραμμίζουν όσοι θεωρούν ότι η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, έστω και με έντονες διακυμάνσεις. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η διαδρομή από τις 50.000 στις 125.000 και πίσω στις 70.000 δολάρια αποδεικνύει πόσο ευάλωτη παραμένει η αγορά σε προσδοκίες και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Σήμερα, το Bitcoin βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο ισορροπίας. Από τη μία πλευρά, η διόρθωση έχει απομακρύνει τα πιο ακραία στοιχεία κερδοσκοπίας. Από την άλλη, η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή και οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί. Το ερώτημα που κυριαρχεί δεν είναι αν το Bitcoin μπορεί να ξαναδεί τα ιστορικά του υψηλά, αλλά πότε και υπό ποιες συνθήκες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η δεύτερη θητεία Τραμπ έχει ήδη χαραχθεί στην ιστορία του Bitcoin ως μια περίοδος ακραίων διακυμάνσεων: μια εντυπωσιακή άνοδος από τις 50.000 στις 125.000 δολάρια και μια εξίσου εντυπωσιακή επιστροφή στην περιοχή των 70.000, υπενθυμίζοντας ότι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων τίποτα δεν κινείται γραμμικά.