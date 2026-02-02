Απότομη επιδείνωση παρουσίασε το κλίμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων το Σαββατοκύριακο, με το Bitcoin να διολισθαίνει κάτω από κρίσιμα τεχνικά επίπεδα και να επιστρέφει σε τιμές που είχαν να εμφανιστούν εδώ και μήνες. Η πτώση ήρθε χωρίς κάποιο μεμονωμένο σοκ, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση κόπωσης και όχι απλώς σε μια συνηθισμένη βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο κινήθηκε έντονα πτωτικά, σε ένα περιβάλλον χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, όπου η απουσία αγοραστών επιτάχυνε τις απώλειες. Η υποχώρηση κάτω από τις 80.000 δολάρια λειτούργησε ως καταλύτης για μαζικές ρευστοποιήσεις, οδηγώντας σε ένα ντόμινο εκκαθαρίσεων θέσεων και αποκαλύπτοντας πόσο ευάλωτη παραμένει η αγορά όταν η ρευστότητα στερεύει.

Η αδυναμία δεν περιορίστηκε στο Bitcoin. Τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα κινήθηκαν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, επιβεβαιώνοντας ότι το sell-off έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko, η συνολική αξία της αγοράς συρρικνώθηκε δραστικά μέσα σε μία ημέρα, ενώ οι πλατφόρμες παρακολούθησης ρευστοποιήσεων κατέγραψαν έντονη δραστηριότητα, κυρίως σε μοχλευμένες θέσεις.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό στους αναλυτές είναι ότι το Bitcoin δεν κατάφερε να επωφεληθεί από εξελίξεις που στο παρελθόν θεωρούνταν ευνοϊκές. Η αποδυνάμωση του δολαρίου, οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η έντονη άνοδος των πολύτιμων μετάλλων δεν μετέφρασαν σε εισροές προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αντίθετα, η ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια» φαίνεται να κατευθύνθηκε σχεδόν αποκλειστικά προς τον χρυσό και τα μετρητά.

Η εικόνα αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τον ρόλο του Bitcoin στα σύγχρονα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Για χρόνια, το αφήγημα τοποθετούσε το κρυπτονόμισμα είτε ως εργαλείο υψηλού ρίσκου με μεγάλες αποδόσεις είτε ως αντιστάθμισμα έναντι της νομισματικής υποτίμησης. Στην παρούσα φάση, όμως, δυσκολεύεται να υπηρετήσει και τους δύο ρόλους, καθώς ούτε προσελκύει νέα κεφάλαια ούτε λειτουργεί ως αμυντική επιλογή σε περιόδους αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, οι εκροές από τα spot ETF συνεχίζονται, υπονομεύοντας την αισιοδοξία ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα αποτελέσουν τον σταθεροποιητικό παράγοντα της αγοράς. Η καθυστέρηση στην υιοθέτηση σαφών ρυθμιστικών κανόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα, καθώς παραμένει ασαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο κλάδος τα επόμενα χρόνια.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν και τις δηλώσεις για ενδεχόμενη κλιμάκωση, δεν λειτούργησαν ως στήριγμα για τα κρυπτονομίσματα. Η αντίδραση της αγοράς ήταν χλιαρή, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το Bitcoin έχει αποσυνδεθεί –τουλάχιστον προσωρινά– από τα αντανακλαστικά «risk-off» που άλλοτε το ευνοούσαν.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά των ιδιωτών επενδυτών παραμένει υποτονική, με τους όγκους συναλλαγών να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Η απουσία φρέσκου χρήματος και η επιφυλακτικότητα απέναντι στο ρίσκο δημιουργούν συνθήκες παρατεταμένης στασιμότητας, εκτός αν υπάρξει κάποιος σαφής καταλύτης που θα αλλάξει τις ισορροπίες.

Το τελευταίο κύμα πτώσης, επομένως, δεν αποτυπώνει μόνο μια αρνητική συγκυρία. Αντανακλά μια βαθύτερη μεταβατική φάση για την αγορά κρυπτονομισμάτων, όπου οι παλιές βεβαιότητες αμφισβητούνται και το Bitcoin καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και περιορισμένης ανοχής στο ρίσκο.