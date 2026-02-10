Με την αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων να έχει ξεκινήσει, χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» έχουν τη δυνατότητα να γλιτώσουν από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και να εξασφαλίσουν σημαντική φορο-έκπτωση.

Το «κλειδί» βρίσκεται στους κωδικούς 019-020 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, μέσω των οποίων οι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να φορολογηθούν ως μισθωτοί. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά πέντε συγκεκριμένα κριτήρια.

Πρώτον, να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που δεν υπερβαίνουν τους τρεις εργοδότες.

Δεύτερον, αν οι εργοδότες είναι περισσότεροι, τότε τουλάχιστον το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να προέρχεται από έναν μόνο εξ αυτών.

Τρίτον, να έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Τέταρτον, να μην λαμβάνουν μισθό από άλλη εξαρτημένη εργασία.

Πέμπτον, να παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής ή πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκούν δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, λογιστές, προγραμματιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, αλλά και πλήθος άλλων επαγγελμάτων.

Φορο-εκπτώσεις

Όσοι πληρούν και τις πέντε προϋποθέσεις απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εξασφαλίζοντας έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 777 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά έως 1.340 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, με ενδιάμεσες αυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Φόρος από το πρώτο ευρώ

Αντίθετα, ακόμη και η απώλεια μίας προϋπόθεσης οδηγεί αυτόματα στη φορολόγηση ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σε αυτή την περίπτωση, το εισόδημα υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό σύστημα και φορολογείται με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα που προβλέπει συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ και κλιμάκωση από 22% έως 44% για το υπερβάλλον ποσό.

Τι φέρνει το 2026

Αλλαγές έρχονται και για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από μπλοκάκι. Τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος θα φορολογηθούν το 2027 με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα που προβλέπει φοροελαφρύνσεις κυρίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, με τα μεγαλύτερα οφέλη να εντοπίζονται σε νέους έως 30 ετών και σε φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα.