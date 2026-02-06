Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν σήμερα, Παρασκευή, 06/02 τα διεθνή χρηματιστήρια, καταγράφοντας τις ισχυρότερες απώλειες από τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς οι ισχυροί κλυδωνισμοί που εκδηλώθηκαν στη Wall Street προκάλεσαν ένα ντόμινο ρευστοποιήσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η έντονη μεταβλητότητα δεν περιορίστηκε στους μετοχικούς τίτλους, αλλά «χτύπησε» τα πολύτιμα μέταλλα και την αγορά των κρυπτονομισμάτων, την ώρα που ο σκεπτικισμός για τις αποτιμήσεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) «πιέζει» τις κεφαλαιοποιήσεις των τεχνολογικών κολοσσών.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων για την AI από τους κολοσσούς Amazon, Microsoft, Google και Meta μέσα στο έτος, έχουν εντείνει τους φόβους για το πραγματικό κόστος αυτού του «μπουμ». Παράλληλα, εντείνονται οι ανησυχίες για τις ανατροπές που φέρνει η νέα τεχνολογία σε κλάδους όπως το λογισμικό και οι υπηρεσίες δεδομένων.

«Τελείωσε το “πάρτι” της τεχνητής νοημοσύνης; Αυτό είναι το ερώτημα που κυριαρχεί στις αγορές αυτή την εβδομάδα, με τη μεταβλητότητα να επιστρέφει και τις μετοχές λογισμικού να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Ειδήσεις που κάποτε θα εκτόξευαν τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά, πλέον αντιμετωπίζονται με πολύ μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από τους επενδυτές», σημειώνει η Carlota Estragues Lopez, στρατηγική αναλύτρια μετοχών στη St. James’s Place.

Μια μικρή ανάσα αναμένεται στο άνοιγμα της Wall Street, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των S&P 500 και Nasdaq ενισχύονται κατά 0,5% και 0,6% αντίστοιχα, μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες απωλειών.

Το «Software-mageddon» και οι φόβοι για την οικονομία

Την Πέμπτη, ο S&P 500 πέρασε σε αρνητικό έδαφος για το τρέχον έτος. Η πτώση πυροδοτήθηκε, σύμφωνα με το Reuters, από στοιχεία που έδειξαν ότι οι προαναγγελθείσες απολύσεις στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών για τον συγκεκριμένο μήνα, εγείροντας ερωτήματα για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα πλήγμα δέχθηκε ο κλάδος του λογισμικού, με τον σχετικό δείκτη του S&P 500 να υποχωρεί κατά 4,6% την Πέμπτη. Από τις 28 Ιανουαρίου, ο κλάδος έχει χάσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, σε μια πτώση που έμποροι και επενδυτές βάφτισαν «Software-mageddon».

«Οι επενδυτές δεν ανησυχούν μόνο για την απόδοση των επενδύσεων, αλλά και για το γεγονός ότι η άνοδος της αγοράς βασίζεται σε ελάχιστα ονόματα «κολοσσών». Εταιρείες λογισμικού, που κάποτε θεωρούνταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του AI, τώρα αντιμετωπίζονται ως ευάλωτες στις αλλαγές που φέρνει η ίδια η τεχνολογία», πρόσθεσε η Estragues Lopez.

Ανακάμπτουν τα κρυπτονομίσματα και τα μέταλλα

Στον αντίποδα, μετά το χθεσινό σοκ, όπου χάθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια από την αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι τιμές δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης. Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 2,6% στα 64.735 δολάρια, ανακάμπτοντας από το χαμηλό των 60.008 δολαρίων, ενώ το Ether κέρδισε 3,1%.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα πολύτιμα μέταλλα. Το ασήμι ανέκαμψε κατά 4% φτάνοντας στα 74,04 δολάρια, έχοντας προηγουμένως καταγράψει «βουτιά» έως και 10%. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 4.877,59 δολάρια, ανακάμπτοντας από την αρχική υποχώρηση του 2,4%.