Με ισχυρό αποτύπωμα στην ινδική τουριστική αγορά ολοκληρώθηκε η διοργάνωση του «Greek Luxury Tourism Workshop», στη Βομβάη, συγκεντρώνοντας 117 κορυφαίους Ινδούς τουριστικούς πράκτορες και tour operators, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό ενδιαφέρον για την Ελλάδα ως προορισμό πολυτελών και αυθεντικών εμπειριών.

Σημειώνεται πως η εκδήλωση της Tourism Media & Events πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, αναδεικνύοντας την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική αγορά.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκε η ενδυνάμωση των τουριστικών δεσμών Ελλάδας και Ινδίας, με την εκδήλωση να λειτουργεί ως γέφυρα επαγγελματικής δικτύωσης μεταξύ κορυφαίων ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών και Ινδών ταξιδιωτικών πρακτόρων και tour operators, ενισχύοντας τις προοπτικές νέων συνεργασιών και την έτι περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων αναδείχθηκε επίσης το ζήτημα της διαδικασίας χορήγησης βίζας, που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα στους Ινδούς επαγγελματίες. Επισημάνθηκε ότι η απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση των ταξιδιωτικών ροών προς την Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση των επαγγελματικών συναντήσεων ακολούθησαν παρουσιάσεις της Περιφέρειας Κρήτης από τον Προϊστάμενο της διεύθυνσης τουρισμού κ. Νικόλαο Αλεξάκη, της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την εκπρόσωπο κα Παρασκευή Γιαλού και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου από την Προϊσταμένη του Γραφείου Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κα Λένα Στεφανουδάκη.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ την υλοποίηση στήριξαν ως χορηγοί η Enterprise Greece, η AEGEAN Airlines, η Fraport Greece, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Χανίων και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Tourismtoday.gr.

Επισημαίνεται πως το «Greek Luxury Tourism Workshop» στη Βομβάη σηματοδότησε την έναρξη του διεθνούς προγράμματος εκδηλώσεων της Tourism Media & Events για το 2026, με το επόμενο «Greek Tourism Workshop», να προγραμματίζεται στη Γάνδη, σε μια αγορά στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό, στις 24 Μαρτίου.