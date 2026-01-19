Με διευρυμένο πεδίο εφαρμογής ενεργοποιείται και φέτος ο μηχανισμός των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων, φέρνοντας πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, αντιμέτωπους με μια δήλωση έτοιμη προς υποβολή. Οι δηλώσεις αυτές είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία, δεν καταργεί όμως την ανάγκη ελέγχου.

Η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 και όσοι ενταχθούν στο καθεστώς της αυτόματης υποβολής θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κωδικούς του εντύπου Ε1. Αν όλα είναι σωστά, αρκεί ένα «κλικ» για την οριστικοποίηση. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Τα σημεία ελέγχου

Παρά την προσυμπλήρωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τα δεδομένα τους, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις διορθώνονται με τροποποιητική δήλωση.

Τα βασικά πεδία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου. Μέσα από την εφαρμογή myAADE εμφανίζονται αναλυτικά τα εισοδήματα και οι παρακρατήσεις φόρου που έχουν δηλωθεί από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς. Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» και τυχόν αστοχίες διορθώνονται μόνο μέσω του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, με αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις . Ελέγχεται αν καλύπτεται το απαιτούμενο 30% του φορολογητέου εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά φορολογείται με 22%. Ο κωδικός παραμένει ανοικτός, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από POS, κάρτες ή e-banking.

Αυτόματη υποβολή

Ακόμη και αν ο φορολογούμενος συμφωνεί με το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης, έχει τη δυνατότητα να την υποβάλει ο ίδιος. Αν δεν προβεί σε καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα. Σε περίπτωση μεταβολών, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση για επανέλεγχο.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της οριστικοποιημένης δήλωσης και κοινοποιείται μέσω εκκαθαριστικού. Τυχόν διορθώσεις μπορούν να γίνουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Η πληρωμή του φόρου πραγματοποιείται σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται έκπτωση: 4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου 2026.