Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται εκατοντάδες μικροξενοδόχοι και ιδιοκτήτες μικρών καταλυμάτων καθώς και ιδιοκτήτες εστιατορίων και εμπορικών καταστημάτων σε ορεινούς προορισμούς λόγω του black out στις οδικές μετακινήσεις. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών μπλόκαραν την έλευση ουκ ολίγων Βαλκάνιων τουριστών, ενώ οι μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας επέφεραν μειώσεις έως και 40% στις πληρότητες των μονάδων από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Τούτων δοθέντων, τη στήριξη, με τη μορφή vouchers, των ξενοδοχείων που επλήγησαν τις εορτές λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων αιτείται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) με επιστολή της προς την υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Σημειώνεται ότι για ουκ ολίγα ξενοδοχεία της ηπειρωτικής Ελλάδας τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο συγκεντρώνουν το 50% του ετήσιου τζίρου τους!

Η επιστολή, την οποία συνυπογράφουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιάννης Χατζής, και ο Άγγελος Καλλίας, γενικός γραμματέας της ΠΟΞ, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Κατά τα τελευταία έτη, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Για τον λόγο αυτό, σε αρκετές περιοχές έχουν αναπτυχθεί θεματικά πάρκα και δράσεις (όπως ενδεικτικά ο “Μύλος των Ξωτικών” στα Τρίκαλα), με στόχο η τουριστική κίνηση να εκκινεί ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου και να ενισχύεται η τοπική οικονομία.

Ωστόσο, κατά τη φετινή περίοδο, οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι εκτεταμένοι περιορισμοί στην κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου λειτούργησαν αποτρεπτικά για τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μειωθούν αισθητά οι πληρότητες και τα έσοδα των επιχειρήσεων–μελών μας». Όπως προσθέτουν:

«Η διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας και είναι προφανές ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η υποχρέωση αυτή δεν κατέστη δυνατό να εκπληρωθεί. Είναι, επίσης, σαφές ότι οι παρατεταμένες αυτές συνθήκες προκάλεσαν στα μέλη μας, όπως και σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας, σημαντική οικονομική ζημία και υποχρέωσαν πολλούς επισκέπτες μας να ακυρώσουν τις διακοπές που είχαν προγραμματίσει, ενώ υπέβαλαν όσους επέλεξαν τελικά να ταξιδέψουν σε μια μεγάλη ταλαιπωρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε, με σκοπό τη στήριξη τόσο των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις κινητοποιήσεις, όσο και των τοπικών οικονομιών στις οποίες

δραστηριοποιούνται, αλλά και προς όφελος των συμπολιτών μας, την έκδοση ενός voucher υπό τη μορφή άυλης ψηφιακής κάρτας, το οποίο οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν για συναλλαγές σε τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας όπου η πρόσβαση κατέστη δυσχερής λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η υλοποίηση της εν λόγω πρότασης θα λειτουργήσει ως ουσιαστικό κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιμότητας των ανωτέρω περιοχών σε μεταγενέστερη περίοδο του έτους, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας».

Αίτημα για παράταση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου των ξενοδοχείων

Την ίδια ώρα, νέα επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινοποίηση στην Υπουργό Τουρισμού και τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ, απέστειλε η ΠΟΞ, με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας για την υποχρεωτική έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τα κτίρια ειδικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών μονάδων.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η ισχύουσα προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2026 αφορά τα κτίρια που εμπίπτουν στην κατηγορία Ι της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017, στην οποία εντάσσονται και τα ξενοδοχειακά καταλύματα.

Ωστόσο, η απουσία οργανωμένης και επίσημης ενημερωτικής καμπάνιας είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων να μην έχει έγκαιρα ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο αυξημένος όγκος των απαιτούμενων ενεργειών και δικαιολογητικών, καθώς και η ταυτόχρονη συμμόρφωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με πληθώρα άλλων κανονιστικών και νομοθετικών υποχρεώσεων, καθιστούν αντικειμενικά δυσχερή – και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη – την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης, «ο ξενοδοχειακός κλάδος στηρίζει διαχρονικά κάθε θεσμική πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφάνεια. Ωστόσο, για να είναι εφαρμόσιμες τέτοιες υποχρεώσεις, απαιτείται επαρκής χρόνος, σαφής ενημέρωση και ρεαλιστικός προγραμματισμός. Η παράταση της προθεσμίας, σε συνδυασμό με μια κεντρική και θεσμική ενημερωτική καμπάνια, είναι απαραίτητη προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν ορθά και χωρίς δυσανάλογες επιβαρύνσεις”.