Το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον και η AEGEAN, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία ξεχωριστή συνεργασία, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα μοναδικό συλλεκτικό μπουκάλι που «ταξιδεύει» το ελληνικό στοιχείο εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Πρεσβεύοντας τις κοινές αξίες της προσφοράς υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, οι δύο εταιρίες υπερήφανα παρουσιάζουν το νέο μπουκάλι ΑΥΡΑ 330ml με ειδική συλλεκτική ετικέτα AEGEAN, διαθέσιμο αποκλειστικά στο επιβατικό κοινό των πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air.

Με το χαρακτηριστικό λευκό και μπλε χρώμα των δύο brands και εικαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα ελληνικά τοπία, η συσκευασία του Νερού ΑΥΡΑ 330ml αναδεικνύει την φιλοξενία και την αυθεντικότητα της χώρας. Η συλλεκτική ετικέτα, συν-δημιουργία των δύο εταιριών, εκφράζει με μία καλλιτεχνική ματιά το κοινό τους όραμα για ποιοτικές εμπειρίες με ελληνικό χαρακτήρα.

Το νέο ΑΥΡΑ 330ml μετατρέπεται σε ένα ξεχωριστό αναμνηστικό που συνεχίζει το ταξίδι πέρα από τον προορισμό. Η AEGEAN μεταφέρει τον ταξιδιώτη εκεί που επιθυμεί, ενώ το νερό ΑΥΡΑ εξακολουθεί να τον συντροφεύει και μετά το ταξίδι, κρατώντας ζωντανή τη φρεσκάδα και την καθαρότητα της Ελλάδας. Παράλληλα, το νέο μπουκάλι του ΑΥΡΑ είναι 100% ανακυκλώσιμο, περιέχει 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPET) και διαθέτει αποσπώμενο καπάκι (tethered cap), σύμφωνα με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών, οι οποίες σχεδιάζουν και νέες κοινές δράσεις και εμπειρίες, σε επιλεγμένα σημεία επαφής με το κοινό.

Η Σάντυ Κουτσογιάννη, Product Marketing & Flight Services Head της AEGEAN, δήλωσε σχετικά: «Στην AEGEAN, κάθε μας πρωτοβουλία έχει στόχο να αναδεικνύει την ελληνική φιλοξενία και να προσφέρει στους επιβάτες εμπειρίες με αυθεντικό ελληνικό χαρακτήρα. Η δημιουργία του συλλεκτικού μπουκαλιού ΑΥΡΑ με τη νέα, ειδική ετικέτα AEGEAN, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κοινή μας προσπάθεια με την Coca-Cola Τρία Έψιλον να “ταξιδέψουμε” το ελληνικό στοιχείο σε κάθε μας πτήση, εντός και εκτός συνόρων, προσφέροντας παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Χρήστος Μπαλατσός, Senior Brand Manager – Water στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά με την νέα αυτή πρωτοβουλία: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία με την AEGEAN, μια εμβληματική ελληνική εταιρεία που μοιραζόμαστε κοινό όραμα και αξίες. Μέσα από το νέο συλλεκτικό αυτό μπουκάλι, προσφέρουμε όχι μόνο ενυδάτωση στο επιβατικό κοινό, αλλά δημιουργούμε από κοινού αυθεντικές ελληνικές εμπειρίες στους ταξιδιώτες σε κάθε τους προορισμό. Τέτοιες συνεργασίες επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρεία μας να προσφέρει διαρκώς αξία στους καταναλωτές, με υψηλής ποιότητας προϊόντα που ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο brand».