Οι αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αλυσίδες εφοδιασμού, που προκαλούνται από παράγοντες όπως η τεχνολογία και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, είναι πιθανό να διαρκέσουν μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της FedEx Corp., Raj Subramaniam.

«Διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες πλέον γίνονται πολύ πιο περιφερειακές», τόνισε στο Bloomberg New Economy Forum στη Σιγκαπούρη ο κ. Subramaniam. «Η βιομηχανική οικονομία θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί, αλλά όταν γίνει αυτή η αλλαγή, θα είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Subramaniam τόνισε ακόμα ότι η FedEx καταγράφει πλέον περισσότερες ροές δεμάτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές της Ασίας. Η εταιρεία προσαρμόζει τη χωρητικότητά της, ανακατανέμοντας ακόμη και αεροσκάφη, για να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η λήξη μιας εξαίρεσης που ίσχυε για προϊόντα χαμηλής αξίας, έχουν ανατρέψει, σύμφωνα με το Bloomberg, το παγκόσμιο εμπόριο δεμάτων και πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις προοπτικές της βιομηχανίας το επόμενο έτος. Η FedEx, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics στον κόσμο, προειδοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι αναμένει πλήγμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων λόγω της εμπορικής αστάθειας φέτος, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τη μείωση των αποστολών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ — μια διαδρομή που έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον εμπορικό πόλεμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο Peter Voser, πρόεδρος της ABB Ltd., επισήμανε ότι οι διαταραχές στο εμπόριο δεν σχετίζονται με τα εκλογικά κύματα, αλλά αντικατοπτρίζουν βασικές αλλαγές στην αγορά και μια μεγαλύτερη κατανόηση του κόστους που αυτές συνεπάγονται.