Άνοδο σημείωσαν τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετά την ισχυρή πρόβλεψη εσόδων της Nvidia, η οποία καθησύχασε τους επενδυτές σχετικά με τον κίνδυνο μιας «φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια του δείκτη Euro Stoxx 50 ενισχύθηκαν 0,9%, ακολουθώντας το παγκόσμιο ράλι που πυροδότησαν τα θετικά αποτελέσματα της Nvidia. Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο για πρώτη φορά σε πέντε ημέρες, ενώ τα αμερικανικά futures κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Το Bitcoin ανέκαμψε, ξεπερνώντας ξανά τα 90.000 δολάρια.

Η Nvidia δήλωσε ότι αναμένει πωλήσεις περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο του Ιανουαρίου – περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα προέβλεπαν οι αναλυτές. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι τα έσοδα της τάξης του μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων που προβλέπονται για τα επόμενα τρίμηνα ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia συνέβαλαν στην καθησύχαση των αγορών, καθώς οι επενδυτές είχαν αρχίσει να ανησυχούν το τελευταίο διάστημα τόσο για τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις όσο και για τα τεράστια κεφάλαια που κατευθύνονται στην υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Τώρα, τίποτα δεν φαίνεται να εμποδίζει ένα χριστουγεννιάτικο ράλι», δήλωσε στο Bloomberg ο Vincent Mortier, επικεφαλής επενδύσεων στην Amundi. «Αυτά τα καλά αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και με μια πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed, είναι πιθανό να διατηρηθεί η ανοδική τάση για τους επόμενους τρεις μήνες».