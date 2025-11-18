Η πτώση του Bitcoin κάτω από τα 90.000 δολάρια επιδείνωσε την κάμψη που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι οι μοχλευμένοι επενδυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν φαύλο κύκλο πωλήσεων.

Το κρυπτονόμισμα υποχώρησε έως και 2,8% την Τρίτη, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών. Οι δείκτες μετοχών στην Ευρώπη και την Ασία κατέγραψαν πτώση άνω του 1%.

Ο Joseph Zhang, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Fidelity International, ανέφερε ότι οι πρόσφατες πτώσεις σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων οφείλονται εν μέρει στη μετακύλιση από την αγορά κρυπτονομισμάτων. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν επίσης ότι η πώληση κρυπτονομισμάτων μπορεί να προκαλέσει περισσότερες ρευστοποιήσεις από μικροεπενδυτές, οι οποίοι ενδέχεται να αναγκαστούν να πουλήσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν μια κλήση περιθωρίου. Το γεγονός αυτό ενέχει, σύμφωνα με το Bloomberg, τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος όπου οι πτώσεις σε μία αγορά ενισχύουν την πίεση για πωλήσεις σε άλλες.

Μάλιστα η υποχώρηση του δημοφιλέστερου κρυπτονομίσματος ήταν αρκετή για να μετατρέψει μια την καθοδική πορεία των ασιατικών αγορών σε ευρεία καθίζηση.

«Η παρατεταμένη πτώση του Bitcoin έχει εντείνει τον συναγερμό κινδύνου στις αγορές, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να αλλάζει κάτω από την επιφάνεια», τόνισε η Hebe Chen, αναλύτρια της Vantage Markets στη Μελβούρνη.

Ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε πτώση 3,2% την Τρίτη, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τα μέσα του 2008 — σε αντίθεση με την ανοδική τάση που παρουσιάζουν άλλα κρατικά ομόλογα.

Η πτώση του δημοφιλούς κρυπτονομίσματος σημειώνεται την ώρα που οι επενδυτές ανησυχούν για τον ρυθμό μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ και στρέφουν την προσοχή τους σε σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia που αναμένεται να ανακοινώνει τα αποτελέσματά της αυτή την εβδομάδα.

Τα κρυπτονομίσματα γνώρισαν εκρηκτική άνοδο φέτος παράλληλα με τις μετοχές, καθώς οι επενδυτές άφησαν πίσω τους τον φόβο για έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και άρχισαν να στοιχηματίζουν στην καινοτομία. Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές φαίνεται πλέον να έχουν εξασθενίσει.