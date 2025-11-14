Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να κλείσει το 2025 για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όπως επισημάνθηκε χθες σε εκπροσώπους του τύπου, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης στην Αθήνα.

Η εταιρεία προβλέπει ότι η χρονιά θα κλείσει με 37 εκατομμύρια επιβάτες, καθώς σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή ανάπτυξης, Γιώργο Βήλο, στο δεκάμηνο του έτους έχουν ήδη διακινηθεί 35,2 εκατομμύρια επιβάτες, περίπου ένα εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 2,7% σε σχέση με το 2024.

Από το 2016 – την τελευταία χρονιά πριν την παραχώρηση των αεροδρομίων – έως σήμερα, η συνολική επιβατική κίνηση έχει αυξηθεί κατά 45%, αντανακλώντας όχι μόνο τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού αλλά και τις εκτεταμένες επενδύσεις που έχουν αλλάξει το πρόσωπο των αεροδρομίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Alexander Zinell, τόνισε ότι «η σταθερή ανοδική πορεία των αεροδρομίων αποδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και τη σημασία των επενδύσεων στις υποδομές».

Η αύξηση, σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη διεθνή επιβατική κίνηση, σημειώθηκε αύξηση 3,5%, ενώ η κίνηση εσωτερικού παρέμεινε στάσιμη, κυρίως λόγω της Σαντορίνης (σεισμική δραστηριότητα).

«Αν δεν είχαμε το φαινόμενο της Σαντορίνης, θα καταλήγαμε με 37,5 εκατ. επιβάτες. Αυτό θα σήμαινε συνολική αύξηση 4-4,1% συγκριτικά με πέρυσι» είπε ο κος Γιώργος Βήλος, επισημαίνοντας πως το 81% των επιβατών που εξυπηρετούνται από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια προέρχονται από το εξωτερικό.

Κορυφαία αγορά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούμενο από Γερμανία και Σκανδιναβία, παρότι καταγράφηκε πίεση στους επιβάτες από την Σουηδία. Σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ, που πλέον βρίσκονται στην 8η θέση με μερίδιο 2,7% ως πηγή επισκεπτών, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς τα περιφερειακά αεροδρόμια και τροφοδοτική πηγή είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

«Δεν πρόκειται για παροδικό φαινόμενο, αλλά για αγορά που χτίζουμε σταθερά», υπογράμμισε ο κ. Βήλος, αναφέροντας ότι μόνο στα Χανιά οι Αμερικανοί επισκέπτες αυξήθηκαν φέτος κατά 75%. Συνολικά το 75,7% των ταξιδιωτών προέρχεται από την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, κεντρικός στόχος παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν σε όλο το έτος. «Συνεργαζόμαστε με 89 αεροπορικές εταιρείες και στα 14 αεροδρόμια, συνδεόμαστε με 40 χώρες και 886 προορισμούς. Το 2025 είχαμε 48 νέα δρομολόγια». Οι πρώτες αεροπορικές εταιρείες από άποψη μεριδίου, σε αυτά τα αεροδρόμια, είναι η Ryanair (17%) και η Aegean (16%), με την Easyjet (9%), την TUI (8%) και την Jet2 (6%) να ακολουθούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, οι 12 στους 14 προορισμούς που διαχειρίζεται έχουν θετικό πρόσημο συγκριτικά με την ίδια περσινή περίοδο. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Η Σαντορίνη αναμένεται να κλείσει με πτώση περίπου 15%, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στις αρχές της χρονιάς που φόβισε πολλούς επισκέπτες ακυρώνοντας ταξίδια, ενώ η Μύκονος καταγράφει τρίτο συνεχόμενο έτος κάμψης, με συνολική μείωση 6,5%. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο Γιώργος Βήλος, πρόκειται κυρίως για «διορθωτική» τάση μετά από μια μακρά περίοδο υπερ-ανάπτυξης δεδομένου ότι η Μύκονος όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε καταγράψει «καλπάζουσα» ανοδική κίνηση. Αντίθετα, μικρότεροι προορισμοί όπως ‘Ακτιο, Σκιάθος και Μυτιλήνη εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις, ακολουθώντας τη διεθνή τάση των ταξιδιωτών για πιο ήσυχους και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.

Νέες επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία προχωρά σε νέο επενδυτικό κύκλο ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών στα αεροδρόμια. Μέχρι σήμερα, έχουν επενδυθεί συνολικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, εκ των οποίων περίπου 500 εκατομμύρια αφορούσαν τις αρχικές υποχρεωτικές επενδύσεις. Η εταιρεία δαπανά επιπλέον 50 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για συντήρηση και επιμέρους αναβαθμίσεις, ενώ στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έργα των αεροδιαδρόμων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Καλαμάτα: Το νέο μεγάλο project

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» αποτελεί το νέο «στοίχημα» για τη Fraport. Η παραχώρηση – διάρκειας 40 ετών – θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και υλοποιείται σε συνεργασία με εταιρείες των ομίλων Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει νέο τερματικό σταθμό 9.000 τ.μ. (έναντι 3.000 τ.μ. σήμερα) και αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το 2028. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του αεροδρομίου, ενώ το υφιστάμενο terminal θα αξιοποιηθεί για άλλες χρήσεις.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 75 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των έργων, ο αερολιμένας θα μπορεί έως το 2030 να διπλασιάσει την κίνησή του, φτάνοντας σχεδόν τους 700.000 επιβάτες, από περίπου 380.000 σήμερα.