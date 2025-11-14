Η Μπερναντέτ Τζόι έχει ακούσει όλα τα κλασικά επιχειρήματα κατά της ενοικίασης: ότι είναι πεταμένα χρήματα, ότι ο πληθωρισμός σε «τρώει» και ότι η ιδιοκατοίκηση αποτελεί πυλώνα του αμερικανικού ονείρου.

Ως οικονομική σύμβουλος και συγγραφέας του «Crush Your Money Goals», πίστευε και η ίδια για χρόνια σε αυτή τη νοοτροπία. «Μεγάλωσα θεωρώντας πως το να έχεις δικό σου σπίτι ήταν ο μόνος σωστός δρόμος», λέει.

Και όταν η καριέρα της απογειώθηκε, προχώρησε στο επόμενο βήμα. Από το 2010 έως το 2022, εκείνη και ο σύζυγός της απέκτησαν συνολικά τέσσερα ακίνητα, έχοντας συνήθως ένα για κατοικία και ένα για να τους αποφέρει εισόδημα από ενοίκια.

Πριν από τρία χρόνια, όμως, η Τζόι και ο σύζυγός της αποφάσισαν να πουλήσουν όλα τους τα ακίνητα και να επιστρέψουν στην ενοικίαση. Και, όπως λέει, αυτή η απόφαση την έκανε πιο πλούσια – όχι μόνο επειδή, σύμφωνα με το CNBC, επένδυσε τα χρήματα από τις πωλήσεις στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αλλά και επειδή μπόρεσε να αφιερωθεί ουσιαστικά στις επιχειρήσεις της, χωρίς το άγχος και τον χρόνο που απαιτεί η διαχείριση πολλών σπιτιών.

Η Τζόι αναφέρει ότι προς το παρόν η ενοικίαση είναι φθηνότερη και πιο συμβατή με τον τρόπο ζωής της, κάτι που την καθιστά καλύτερη επιλογή από το να ζει σε ένα υπερβολικά μεγάλο σπίτι ή να παίζει τον ρόλο της περιστασιακής ιδιοκτήτριας – εκμισθώτριας.

«Θα μπορούσα να αγοράσω σπίτι τοις μετρητοίς σήμερα», έγραψε πρόσφατα η Τζόι σε άρθρο της για το Bankrate. «Αλλά τα τελευταία τρία χρόνια, επιλέγω να νοικιάζω».

Τα κρυμμένα κόστη

Αν αυτή τη στιγμή νοικιάζετε και σκέφτεστε να αγοράσετε σπίτι, ίσως προσπαθείτε να υπολογίσετε πόσο μεγάλο σπίτι θα μπορούσατε να αποκτήσετε μετατρέποντας το ενοίκιό σας σε δόση δανείου. Η Τζόι, όμως, προειδοποιεί: «Ετοιμαστείτε να πληρώσετε πολύ περισσότερα».

Φυσικά, υπάρχουν οι φόροι ακινήτων και η ασφάλιση που συνυπολογίζονται στα στεγαστικά δάνεια. Και μετά έρχεται το κόστος της «εξατομίκευσης» του σπιτιού, λέει η Τζόι. «Έριξα ένα σωρό χρήματα σε ανακαινίσεις και έπιπλα», θυμάται.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, θα πρέπει να αναμένετε και τα απρόοπτα, αναφέρει, εξηγώντας πως «Πληρώσαμε για δέντρα που έπεσαν στην αυλή, για διαρροές στη στέγη, για προβλήματα στα υδραυλικά και στα ηλεκτρολογικά».

«Οι περισσότεροι υποτιμούν δραματικά όλα αυτά τα έξοδα», συμπληρώνει.

Η Τζόι παραδέχεται επίσης ότι ο ρόλος της ιδιοκτήτριας – εκμισθώτριας δεν άξιζε σχεδόν ποτέ τον κόπο. Όταν εκείνη και ο σύζυγός της αποφάσισαν να νοικιάσουν το σπίτι τους μέσω Airbnb, διαπίστωσαν πολύ γρήγορα ότι λόγω των εξόδων απαιτούνταν υπερβολικά πολλή δουλειά για την επίτευξη σημαντικού κέρδους. Δεν ήταν μόνο οι κρατήσεις που έπρεπε να διαχειριστούν, έπρεπε επίσης να προσλαμβάνουν ανθρώπους για το καθάρισμα και την προετοιμασία του χώρου ανάμεσα στις διαμονές, όπως εξηγεί η Τζόι.

Η ευελιξία είναι το κλειδί

«Το εισόδημά μου έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, επειδή μπορώ να είμαι ευέλικτη και δεν ξοδεύω όλο αυτόν τον χρόνο και την ενέργεια για να συντηρώ ένα σπίτι με τέσσερα υπνοδωμάτια».

Αυτή η ευελιξία είναι κάτι που σπάνια απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με την Τζόι. Όσοι μάλιστα πιστεύουν ότι θα πουλήσουν γρήγορα το σπίτι τους με κέρδος, ίσως απογοητευτούν. «Η αξία των ακινήτων δεν ανεβαίνει πάντα», τονίζει.

Όσοι ιδιοκτήτες είχαν την τύχη τα προηγούμενα χρόνια να εξασφαλίσουν χαμηλό στεγαστικό επιτόκιο, συχνά δυσκολεύονται να μετακινηθούν, εξηγεί η Τζόι· η μετάβαση σε νέο σπίτι συνεπάγεται πολύ ακριβότερο δάνειο.

«Βλέπω πάρα πολλούς πελάτες που θέλουν ή χρειάζεται να μετακομίσουν, αλλά αισθάνονται εγκλωβισμένοι. Γιατί για να αγοράσουν σήμερα ένα νέο σπίτι, παίρνουν πολύ λιγότερο χώρο, πληρώνοντας πολύ περισσότερα και με υψηλότερο επιτόκιο», σημειώνει.

Για την ίδια και τον σύζυγό της, η ενοικίαση -τουλάχιστον προς το παρόν- μεταφράζεται σε πραγματική ελευθερία: μπορούν να ζουν κάθε φορά στον χώρο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

«Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να σαμποτάρουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες ή την ευκαιρία για μια αλλαγή καριέρας, απλώς και μόνο επειδή τους βαραίνει η σκέψη: “Τι θα κάνω με αυτό το σπίτι;”» λέει.