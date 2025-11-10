Η Forbes Roula Rouva επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του premium real estate στην Ελλάδα, διαχειριζόμενη ένα χαρτοφυλάκιο πολυτελών ακινήτων που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Το πλούσιο portfolio της εταιρείας εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη κορυφαίων επενδυτών και ιδιοκτητών υψηλής αξίας. Ενδεικτικά:



Αθήνα: Η αξία των ακινήτων που διαχειρίζεται η εταιρεία ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια ευρώ,περιλαμβάνοντας σύγχρονες κατοικίες υψηλής αισθητικής, rooftop διαμερίσματα με θέα την Ακρόπολη και πολυτελείς επαύλεις στα νότια προάστια.



Παξοί: Το χαρτοφυλάκιο αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με βίλες δίπλα στη θάλασσα που συνδυάζουν απόλυτη ιδιωτικότητα, σύγχρονη αρχιτεκτονική και φυσική αρμονία με το τοπίο του Ιονίου.



Κρήτη: Η αξία των ακινήτων υπερβαίνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, με εντυπωσιακές παραθαλάσσιες κατοικίες που προσελκύουν διεθνές ενδιαφέρον για τη μοναδική ποιότητα ζωής που προσφέρει το νησί.



Μεγανήσι: Το portfolio ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με ιδιοκτησίες που προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στο Ιόνιο και αποτελούν επενδυτικό προορισμό υψηλού κύρους.



Κέρκυρα: Η εταιρεία διαχειρίζεται ακίνητα αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών αρχοντικών, παραθαλάσσιων βιλών και exclusive κατοικιών που έχουν αναδειχθεί σε διεθνή μέσα όπως το Forbes και οι Financial Times.



Η Ιδρύτρια και CEO της εταιρείας, Ρούλα Ρουβά, σημειώνει: «Το χαρτοφυλάκιό μας αντικατοπτρίζει όχι μόνο την αξία των ακινήτων που διαχειριζόμαστε, αλλά και τη διαχρονική εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει από ιδιοκτήτες και αγοραστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάθε ακίνητο στο δίκτυό μας αφηγείται μια ιστορία — της ελληνικής αρχιτεκτονικής, της φυσικής ομορφιάς και της αυθεντικής πολυτέλειας που αναζητά το διεθνές κοινό. Μέσα από την εταιρεία Roula Rouva – Forbes Global Properties, προβάλλουμε την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς premium real estate, προσελκύοντας επενδυτές που αναζητούν μοναδικά ακίνητα με ταυτότητα και υψηλή αξία.»

Με συνεχή ανάπτυξη και παρουσία σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της χώρας, η Forbes Roula Rouva συνεχίζει να ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως διεθνή προορισμό πολυτελών κατοικιών και επενδύσεων υψηλής αξίας.