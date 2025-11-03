Από σήμερα επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε τέσσερις ακόμη κλάδους της οικονομίας, καλύπτοντας περίπου 350.000 εργαζόμενους. Με το νέο αυτό βήμα, το μέτρο θα αφορά συνολικά σχεδόν 1,85 εκατομμύριο μισθωτούς σε όλη τη χώρα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της ψηφιακής μεταρρύθμισης στην αγορά εργασίας.

Η επέκταση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας να καταπολεμήσει την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, να ενισχύσει τους ελέγχους και να προστατεύσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις από αθέμιτες πρακτικές.

Οι νέοι κλάδοι που εντάσσονται από σήμερα στο σύστημα είναι:

α) ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός,

β) χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,

γ) χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, και

δ) διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Μετρήσιμος αντίκτυπος – Αύξηση 76% στις δηλωμένες υπερωρίες

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ψηφιακή Κάρτα έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην καταγραφή της πραγματικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το πρώτο οκτάμηνο του 2025 οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 76% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ξεπερνώντας τα 4,2 εκατομμύρια ώρες εργασίας.

Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στον τουρισμό (+681%), ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στην εστίαση (+181%), το λιανεμπόριο (+94%) και τη βιομηχανία (+55%). Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το υπουργείο, αποδεικνύουν ότι η ψηφιακή καταγραφή των ωραρίων λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στην αδήλωτη εργασία και ενισχύει τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις.

Έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα

Παράλληλα με την επέκταση του μέτρου, ξεκινούν από σήμερα εκτεταμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις των νέων κλάδων που εντάσσονται στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και συχνοί, με ιδιαίτερη έμφαση στην εορταστική περίοδο, όταν παρατηρείται αυξημένη εποχική απασχόληση.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις παραμένουν αυστηρά και κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Εξαιρέσεις ανά κλάδο

Παρότι η εφαρμογή της κάρτας γενικεύεται, προβλέπονται εξαιρέσεις για ειδικότητες με ιδιαιτερότητες στην απασχόληση:

Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός:

Οι εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την κάρτα. Αντίθετα, οι τεχνικοί πεδίου που εργάζονται εκτός αυτών εξαιρούνται, εκτός αν εργαστούν προσωρινά εντός των εγκαταστάσεων. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσυκλετών:

Υποχρέωση χρήσης της κάρτας έχουν όσοι εργάζονται σε σταθερό σημείο. Εξαιρούνται περιοδεύοντες πωλητές, εμπορικοί αντιπρόσωποι και εργαζόμενοι που πραγματοποιούν εξωτερικές επισκέψεις σε πελάτες. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες:

Η κάρτα είναι υποχρεωτική για όσους εργάζονται σε σταθερό χώρο, όχι όμως για όσους μετακινούνται τακτικά (π.χ. επιθεωρητές ή ασφαλιστικοί σύμβουλοι πεδίου). Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες:

Εξαιρούνται επαγγέλματα με έντονη κινητικότητα, όπως ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί (tour leaders) και εργαζόμενοι σε εταιρείες ενοικίασης και εκμίσθωσης οχημάτων.

Ο επόμενος σταθμός της ψηφιακής μετάβασης

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ισονομίας στην αγορά εργασίας.

Η σταδιακή της επέκταση σε όλους τους κλάδους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, οπότε και θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των μισθωτών της χώρας.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των ελέγχων και η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου καταγραφής ωραρίων, που θα προστατεύει τους εργαζόμενους, θα περιορίζει τη γραφειοκρατία και θα διασφαλίζει υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού.