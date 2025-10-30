Ο χρυσός άγγιξε ιστορικό υψηλό λίγες ημέρες πριν από την ετήσια κορυφαία συνάντηση του κλάδου, ωστόσο μέχρι το τέλος της εβδομάδας είχε υποχωρήσει κατά 10%.

Η πτώση κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά δεν φάνηκε, ωστόσο, να επηρεάζει το κλίμα αισιοδοξίας στο συνέδριο της London Bullion Market Association (LBMA) στο Κιότο, όπου η διευθύνουσα σύμβουλος, Ρουθ Κρόγουελ, έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο» στην πορεία του πολύτιμου μετάλλου.

Παρά τη διόρθωση, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο εμφανίστηκαν αισιόδοξοι: σύμφωνα με δημοσκόπηση της LBMA, αναμένουν άνοδο της τιμής του χρυσού κατά 27% μέσα στον επόμενο χρόνο.

Παρότι αρκετοί παράγοντες εξακολουθούν να στηρίζουν την άνοδο του χρυσού, το Bloomberg γράφει πως οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου και ορισμένα σενάρια που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη θετική τάση.

1. Αν επιβεβαιωθεί η ανεξαρτησία της Fed

Η τελευταία εκτίναξη της τιμής του χρυσού ήρθε μετά την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ. Ωστόσο, το Bloomberg αναφέρει πως αν εκείνη τελικά επικρατήσει στην υπόθεση που θα εκδικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο τον επόμενο χρόνο, ένας από τους κύριους λόγους που τροφοδοτούν την ανοδική ψυχολογία στην αγορά του χρυσού ενδέχεται να εξαφανιστεί.

«Τι είναι αυτό που παραδοσιακά τερματίζει τα ράλι του χρυσού;» σχολίασε ο Γουέιν Γκόρντον από τη μονάδα διαχείρισης πλούτου της UBS Group AG.

«Η απάντηση είναι απλή: η Fed.»

2. Αν επιβραδυνθεί η αγορά χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες

Η εκτίναξη της τιμής έχει ωθήσει τα αποθέματα χρυσού ορισμένων κρατών πάνω από τους καθορισμένους στόχους τους. Αυτήν την εβδομάδα, ένας αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας των Φιλιππίνων πρότεινε την πώληση μέρους των αποθεμάτων. Μια ενδεχόμενη μείωση των καθαρών αγορών θα αφαιρούσε έναν από τους βασικούς μοχλούς στήριξης της ανοδικής αγοράς.

3. Αν αντιστραφεί η πτώση του δολαρίου

Το τελευταίο διάστημα κεντρικό ρόλο στις αγορές παίζει το λεγόμενο «trade της απαξίωσης», καθώς πληθαίνουν οι φωνές που προβλέπουν τη μελλοντική αποδυνάμωση του δολαρίου. Ωστόσο, τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και η Κίνα αποφύγουν τον εμπορικό πόλεμο, η αμερικανική οικονομία επιταχυνθεί και οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος εκλείψουν;

«Έχουν συμβεί και πιο περίεργα πράγματα», είπε ο Σαάντ Ραχίμ, επικεφαλής οικονομολόγος της Trafigura Group.

Ο Σαάντ Ραχίμ ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για προσωπική του πρόβλεψη, ενώ ο Αμίρ Ραβάν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Jain Global LLC, χαρακτήρισε την αγορά χρυσού ως «ένα πολυετές ανοδικό περιβάλλον».

Σε κάθε περίπτωση οι εκτιμήσεις για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου μοιάζουν να κινούνται σε δύο αντίθετες τροχιές. Από τη μια πλευρά, ορισμένοι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι προειδοποιούν για υπερβολική άνοδο και φθίνουσα πορεία, ενώ άλλοι βλέπουν τον χρυσό να εισέρχεται σε νέα ανοδική φάση, με προοπτική ιστορικών υψηλών.