Η αγορά του χρυσού περνά περίοδο έντονης αστάθειας και σύγχυσης. Οι εκτιμήσεις για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου μοιάζουν να κινούνται σε δύο αντίθετες τροχιές: από τη μια πλευρά, ορισμένοι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι προειδοποιούν για υπερβολική άνοδο και φθίνουσα πορεία, ενώ άλλοι βλέπουν τον χρυσό να εισέρχεται σε νέα ανοδική φάση, με προοπτική ιστορικών υψηλών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν τις τάσεις, ενώ η μεταβλητότητα και η ένταση των ρεπορτάζ για το πολύτιμο μέταλλο δίνουν μια αίσθηση… «τρελού» χρυσού.

Η Capital Economics, που είχε προειδοποιήσει πρόσφατα ότι το ράλι του χρυσού είχε υπερβεί τα όρια, πλέον τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά έως το 2026. Η τρέχουσα καθοδική τάση, σύμφωνα με τον οίκο, πιθανότατα θα συνεχιστεί, ενώ μια βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη θεωρείται απλώς τεχνικό φαινόμενο λόγω της έντασης του sell-off. Ακόμη και έτσι, η Capital Economics σημειώνει ότι οι τιμές παραμένουν υψηλότερες κατά 28% από τα ιστορικά υψηλά της δεκαετίας του 1980, υπογραμμίζοντας ότι το μέταλλο δεν «καταρρέει» αλλά διορθώνει.

Η ανάλυση αποδίδει την προηγούμενη εκτίναξη κυρίως στο FOMO (Fear of Missing Out): ο φόβος των επενδυτών μήπως μείνουν εκτός κερδών οδήγησε σε υπερβολική ζήτηση και άνοδο των τιμών. Παράγοντες όπως η διαφοροποίηση των αποθεματικών από το δολάριο, η ζήτηση από την Κίνα και η αυξημένη έκθεση μέσω ETFs παρέχουν βραχυπρόθεσμη στήριξη, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορούν να διατηρήσουν το ράλι σε βάθος χρόνου.

Η Capital Economics καταλήγει ότι η αγορά βρίσκεται πλέον σε φάση mini-bust, δηλαδή μικρής διορθωτικής πτώσης μετά από υπερβολική άνοδο, χωρίς όμως να μιλά για κατάρρευση.

Bank of America: Το ράλι συνεχίζεται

Αντίθετα, η Bank of America παραμένει αισιόδοξη και προβλέπει ότι ο χρυσός θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Η τράπεζα βλέπει το πολύτιμο μέταλλο να φτάνει στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το 2026, στηριζόμενη σε μια σειρά θεμελιωδών παραγόντων που, κατά την άποψή της, εξακολουθούν να λειτουργούν υπέρ του μετάλλου.

Στο τελευταίο δελτίο Global Metals Weekly, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής Μάικλ Γουίντμερ σημειώνει ότι η πρόσφατη άνοδος δεν είναι ασυνήθιστη σε σύγκριση με προηγούμενες ανοδικές περιόδους από το 1970 και μετά. Η τράπεζα προβλέπει μέση τιμή 3.800 δολάρια ανά ουγγιά για το δ’ τρίμηνο του 2025 και σταδιακή άνοδο προς τα 5.000 δολάρια εντός του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία που αναδεικνύουν τη στήριξη για τον χρυσό περιλαμβάνουν:

το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ,

την αναταραχή στις μακροοικονομικές πολιτικές των τελευταίων ετών,

και το γεγονός ότι ο χρυσός παραμένει «υποεπενδεδυμένος» σε σχέση με μετοχές και ομόλογα, μόλις στο 5% των συνολικών επενδύσεων.

Η Bank of America υποστηρίζει επίσης ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο 60:20:20 (μετοχές–ομόλογα–χρυσός), επισημαίνοντας ότι αυτή η σύνθεση είχε αποφέρει υψηλότερες αποδόσεις από το 2020.

Αντίθεση στρατηγικών: Αβεβαιότητα ή ευκαιρία;

Οι δύο εκτιμήσεις αναδεικνύουν μια βασική αλήθεια για τον χρυσό: η αγορά του παραμένει ευαίσθητη στις μακροοικονομικές μεταβολές, αλλά και στις ψυχολογικές συμπεριφορές των επενδυτών. Η Capital Economics δίνει έμφαση στην υπερτίμηση και τη διορθωτική πτώση, ενώ η Bank of America επικεντρώνεται στη θεμελιώδη στήριξη και την υποεπένδυση, που θεωρεί ότι θα συνεχίσουν να «σπρώχνουν» την τιμή ανοδικά.

Αυτή η αντίθεση δείχνει ότι οι επενδυτές βρίσκονται μπροστά σε δύο σενάρια ταυτόχρονα: από τη μία, η προειδοποίηση για διορθωτική πτώση, από την άλλη, η αισιοδοξία για σημαντικά κέρδη. Το αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση αβεβαιότητας και σύγχυσης, που αναγκάζει πολλούς να κρατούν μικρότερα ή πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, προσπαθώντας να μην παρασυρθούν από τον έντονο συναισθηματισμό της αγοράς.

Τι σημαίνει για τον επενδυτή

Η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία για στρατηγική διαφοροποίηση και υπομονή. Αν και ο χρυσός παραμένει ελκυστικός σε βάθος χρόνου, οι βραχυπρόθεσμες μεταβολές παραμένουν υψηλές.

Οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν:

τα μακροοικονομικά δεδομένα (ελλείμματα, νομισματική πολιτική, πληθωρισμό),

τις συμπεριφορές των μεγάλων θεσμικών επενδυτών,

και την ψυχολογία της αγοράς, που μπορεί να πυροδοτήσει ράλι ή sell-off χωρίς να συνδέεται άμεσα με τα θεμελιώδη.

Στο τέλος, ο χρυσός παραμένει το σύμβολο ασφάλειας και μεταβλητότητας ταυτόχρονα, προκαλώντας έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ αναλυτών και επενδυτών.

Η μια πλευρά βλέπει «φούσκα που ξεφουσκώνει», η άλλη πλευρά βλέπει συνέχιση του ράλι και ιστορικά υψηλά. Και οι δύο έχουν επιχειρήματα, στοιχεία και ιστορικές αναφορές.

Το κοινό όμως μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο χρυσός τρελάθηκε, δημιουργώντας ένταση, αντιθέσεις και αναγκάζοντας όλους να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους — ή να καθίσουν στην άκρη και να παρακολουθούν την αγορά με κομμένη την ανάσα.