Σε επίπεδο ρεκόρ σκαρφάλωσε η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά, με τα πολύτιμα μέταλλα να σημειώνουν σημαντική άνοδο, έχοντας ενισχυθεί από το ασθενέστερο δολάριο.

Το Bloomberg αναφέρει πως οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν έως και 1,4%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 3.812,05 δολαρίων ανά ουγγιά — ξεπερνώντας την κορύφωση που είχε σημειωθεί την περασμένη Τρίτη — μετά από έξι συνεχόμενες εβδομαδιαίες ανόδους.

Επιπρόσθετα, το ασήμι αυξήθηκε έως και 2,4%, ενώ το παλλάδιο επίσης σημείωσε ισχυρή άνοδο, με τα κέρδη να υποστηρίζονται από τις εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από τα μέταλλα.

Γενικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,5%, διατηρώντας τον αμερικανικό δείκτη αναφοράς σε τροχιά για τον καλύτερο Σεπτέμβριο από τουλάχιστον το 2013. Ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 αυξήθηκε κατά 0,3%. Ο δείκτης για τις ασιατικές μετοχές σημείωσε άνοδο μετά από κέρδη 1,9% στο Χονγκ Κονγκ.