Η JPMorgan προβλέπει «έκρηξη» μεγάλων συμφωνιών στην Ευρώπη και αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς νέες εταιρείες αναδύονται μέσα από τα σχέδια οικονομικής διαφοροποίησης των χωρών της περιοχής.

«Θα δείτε μεγάλες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στην περιοχή ΕΜΕΑ το επόμενο έτος», δήλωσε ο Κόνορ Χίλερι, ο οποίος ορίστηκε αυτόν τον μήνα ως συν-επικεφαλής της τράπεζας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, σε συνέντευξή του στο περιθώριο του συνεδρίου Future Investment Initiative που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Ριάντ.

«Τους τελευταίους 18 μήνες υπήρχαν αντίθετοι άνεμοι για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, όμως τώρα έχουμε χαμηλότερα επιτόκια, πιο ξεκάθαρη εικόνα στις αποτιμήσεις και ένα σημαντικό υπόλοιπο συμφωνιών που πρέπει να ολοκληρωθούν», δήλωσε ο Χίλερι, ο οποίος εδρεύει στο Λονδίνο και είναι επίσης επικεφαλής του τομέα επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan για την περιοχή ΕΜΕΑ.

Το 1 τρισ. δολάρια ξεπερνά η συνολική αξία των παγκόσμιων συμφωνιών

Οι εκτιμήσεις του συνάδουν με εκείνες κορυφαίων στελεχών άλλων τραπεζών, όπως του διευθύνοντος συμβούλου της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, ο οποίος δήλωσε στο συνέδριο Future Investment Initiative ότι καταγράφεται «εντυπωσιακή αύξηση της δραστηριότητας», καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες επιδιώκουν ανάπτυξη μέσω κλίμακας.

Η δυναμική της αγοράς εξαγορών και συγχωνεύσεων συνεχίστηκε αμείωτη ακόμη και κατά τους παραδοσιακά ήρεμους θερινούς μήνες, με τη συνολική αξία των παγκόσμιων συμφωνιών να ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο – μόλις η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής, με την ισχυρή ρευστότητα και τα φιλόδοξα επενδυτικά τους σχέδια, έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση αυτής της δραστηριότητας, ωθώντας τον συνολικό όγκο των παγκόσμιων συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων να ξεπεράσει τα 3 τρισ. δολάρια φέτος.

Μεγάλη ώθηση από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF)

Τον περασμένο μήνα, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές όλων των εποχών, συμφωνώντας να αποκτήσει την Electronic Arts Inc. μέσω εξαγοράς με μόχλευση ύψους 55 δισ. δολαρίων – μια ιστορική συμφωνία που σηματοδοτεί την εντεινόμενη παρουσία των επενδυτών της περιοχής στη διεθνή αγορά.

Οι αναδυόμενες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και οι αυξανόμενες ανάγκες τους για χρηματοδότηση ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης για την JPMorgan, σύμφωνα με τον Χίλερι.

Όπως σημείωσε, η τράπεζα, που στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν κυρίως στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει πλέον διευρύνει σημαντικά το πελατολόγιό της, επεκτεινόμενη σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Το Ριάντ, από την πλευρά του, επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του ως περιφερειακό κέντρο καινοτομίας, επενδύοντας σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο του σχεδίου οικονομικής διαφοροποίησης που προωθεί ο πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ανήσυχος ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Τζέιμι Ντάιμον

Τις τελευταίες εβδομάδες, η JPMorgan ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα έσοδα από συναλλαγές και επενδυτική τραπεζική κατά το τρίτο τρίμηνο.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Τζέιμι Ντάιμον, εξέφρασε ανησυχία σχετικά με τον κίνδυνο επιδείνωσης της ποιότητας του πιστωτικού χαρτοφυλακίου, μετά την κατάρρευση των αμερικανικών εταιρειών First Brands Group και Tricolor Holdings.

Σε κάθε περίπτωση ο Χίλερι φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας.

«Η υπόθεση που φαίνεται να κάνουν οι επενδυτές είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οικονομική καταστροφή ή κατάρρευση στο άμεσο μέλλον», είπε. «Και αυτή φαίνεται να είναι μια λογική υπόθεση», πρόσθεσε.