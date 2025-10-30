Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται, κάθε μήνα, αντιμέτωποι με ένα βουνό φορολογικών υποχρεώσεων. Στην προσπάθειά τους να είναι συνεπείς επιλέγουν ποιους φόρους θα πληρώσουν στην ώρα τους, ποιους θα ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση αλλά και ποιους θα αφήσουν για… αργότερα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το ποσοστό συμμόρφωσης των φορολογουμένων κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των τεσσάρων βασικότερων φόρων, του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ξεπέρασε το 82%. Πιο συνεπείς στις πληρωμές τους εμφανίζονται οι επιχειρήσεις καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος και ακολουθεί η εξόφληση του ΦΠΑ με το ποσοστό εισπραξιμότητας να φτάνει το 82%. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρώνουν στην ώρα τους το 73,54% του φόρου εισοδήματος καθώς χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.

Ο χάρτης των πληρωμών

Αναλυτικότερα ο χάρτης της φορολογικής συμμόρφωσης ανά κατηγορία φόρων στο 8μηνο του 2025 έχει ως εξής:

Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων. Από τα 4,363 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 3,903 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 89,46%. Ειδικότερα τον Αύγουστο το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε σε 88,84% από 89,18% τον Ιούλιο, 87,23% τον Ιούνιο, 91,10% τον Μάιο, 92,06% τον Απρίλιο, 97,72% τον Μάρτιο, 91,2% τον Φεβρουάριο και 86,61% τον Ιανουάριο.

Πάντως με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία καθώς τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο τα «φέσια» διογκώθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο. Συνολικά τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο με το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος να διαμορφώνεται στα 111,627 δισ. ευρώ. «Κόκκινες» οφειλές στην εφορία έχουν 3.973.220 φορολογούμενοι και από αυτούς σε 1.617.052 έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα.