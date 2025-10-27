Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, καθώς οι ενδείξεις για αποκλιμάκωση της έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ενίσχυσαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,1% στις 576,37 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας, αφού έκλεισε σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ την Παρασκευή, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές μεταλλευτικών εταιριών καθώς και του τεχνολογικού κλάδου σημείωσαν άνοδο 1,1%, με τον δείκτη των εταιριών κοινής ωφελείας να υποχωρεί κατά 0,6%.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή, 26/10, ότι κατέληξε σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» (συμφωνίας) με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, το οποίο θα αποτρέψει τους αμερικανικούς δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και θα επιτύχει τη χρονική αναβολή ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.