Η Wall Street κατέγραψε ισχυρή άνοδο, καθώς τα χαμηλότερα από τα εκτιμώμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν την πεποίθηση των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Οι μετοχές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μέσα στον Οκτώβριο, με τον S&P 500 να αγγίζει νέα ιστορικά υψηλά, εν μέσω προσδοκιών ότι η χαλαρότερη νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να ενισχύει τα εταιρικά κέρδη.

Μια αρχική άνοδος στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μετριάστηκε στη συνέχεια, καθώς οι δείκτες μεταποίησης και υπηρεσιών ανέδειξαν τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Ο πιο αργός ρυθμός αύξησης του υποκείμενου πληθωρισμού των τελευταίων τριών μηνών έγινε δεκτός με ανακούφιση από τους traders, οι οποίοι κινούνταν σχεδόν «στα τυφλά» λόγω της έλλειψης οικονομικών δεδομένων μετά την έναρξη του κυβερνητικού lockdown.

Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο σημείωσε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 3% σε ετήσια, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται.

Αν και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμενόταν ήδη να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, η νέα έκθεση ενδέχεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Bloomberg, να ενισχύσει την πεποίθηση ότι υπάρχει περιθώριο για νέα μείωση τον Δεκέμβριο.

«Δεν υπήρχε τίποτα στα στοιχεία του ΔΤΚ που να προκαλεί ανησυχία στη Fed», σχολίασε η Lindsay Rosner της Goldman Sachs Asset Management.

«Οι επενδυτές πιάνουν τον ταύρο από τα κέρατα, καθώς ο χαμηλότερος του αναμενόμενου δείκτης τιμών καταναλωτή ενίσχυσε τα στοιχήματα για μια σειρά μειώσεων επιτοκίων φέτος και το επόμενο έτος», δήλωσε ο Jose Torres της Interactive Brokers.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιθανότατα δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τα στοιχεία πληθωρισμού για τον Οκτώβριο, λόγω του παρατεταμένου κυβερνητικού shutdown.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε σχεδόν κατά 1%, αγγίζοντας προσωρινά τις 6.800 μονάδες, ενώ οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κατά μία μονάδα βάσης στο 3,48%. Το δολάριο κινήθηκε με μικρές διακυμάνσεις, αντανακλώντας την προσεκτική στάση των επενδυτών.