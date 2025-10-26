Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) αναμένεται αυτή την εβδομάδα να προχωρήσει σε δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων, σε μια προσπάθεια στήριξης της εύθραυστης αγοράς εργασίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση για παράταση του κύκλου νομισματικής χαλάρωσης μετά τον Οκτώβριο ενδέχεται να συναντήσει αντίσταση από αξιωματούχους που παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στον πληθωρισμό.

Αν και η μετριοπαθής πτέρυγα της Fed φαίνεται προς το παρόν να «επικρατεί» στη συζήτηση, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, το αντίπαλο στρατόπεδο των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ανησυχεί ότι οι μειώσεις ενδέχεται να προχωρήσουν υπερβολικά, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Bloomberg.

Τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, έδειξαν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τον πιο ήπιο ρυθμό αύξησης των τελευταίων τριών μηνών. Παρότι αυτό ενισχύει το σενάριο μιας νέας μείωσης επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, η σταθερή αλλά όχι εντυπωσιακή πρόοδος στην αποκλιμάκωση των τιμών δεν στηρίζει τα επιχειρήματα για περεταίρω περικοπών.

Αν και οι δασμοί δεν έχουν προκαλέσει τις εκρηκτικές αυξήσεις τιμών που πολλοί οικονομολόγοι φοβούνταν, οι συνεχιζόμενες ανακοινώσεις νέων επιβαρύνσεων εντείνουν τις ανησυχίες ότι ο αντίκτυπός τους θα είναι πιο παρατεταμένος. Παράλληλα, αρχίζουν να διαφαίνονται ενδείξεις αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων σε τομείς εκτός εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τους δασμούς.

Η Λορέτα Χάμακ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, η οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, θα αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed μέσα στο επόμενο έτος, έχει εκφράσει ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στις υπηρεσίες.

Παρόλο που ο πληθωρισμός στις βασικές υπηρεσίες (εκτός στέγασης) είχε παρουσιάσει επιβράδυνση στις αρχές του 2025, οι ετήσιες μετρήσεις βρίσκονται πλέον πάνω από το 3% για τέσσερις συνεχόμενους μήνες.