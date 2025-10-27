Σύγχυση όπως όλα δείχνουν έχει προκαλεί στους καταναλωτές το μέτρο που αφορά τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ καθώς η πρωτοβουλία καλύπτει προϊόντα τα οποία τελικά δεν είναι πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας 27/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μείωση τις τιμής παρατηρείται σε παρακάτω προϊόντα που δεν είναι είδη πρώτης ανάγκης αλλά τρόφιμα:

Γλυκό κουταλιού σε διάφορες γεύσεις

Πασατέμπο ψημένο αλατισμένο/ανάλατο

Ηλιόσπορος

Σταφίδα ξανθή/μαύρη

Φιστίκι αράπικο αλατισμένο/ανάλατο

Υποβρύχιο με γεύση βανίλια/μανταρίνι

Γαριδάκια

Πατατάκια

Ινδική καρύδα τριμμένη

Ποπ κορν με βούτυρο

Καλαμπόκι

Παστέλι με σουσάμι/φιστίκι

Στραγάλια

Τσίχλες σε διάφορες γεύσεις

Μείωση τιμής σε μη τρόφιμα

Πιγκάλ μπάνιου

Ξαραχνιάστρα τοίχου

Φαράσι

Σκούπα

Φάκα για ποντίκια

Πινέλο ξυρίσματος

Κύπελλο με πινέλο για βαφή μαλλιών

Εργαλείο για βλεφαρίδες

Σφουγγαράκι μακιγιάζ

Κλάμερ για μαλλιά

Καρβουνάκια

Μανταλάκια

«Δεν μπορείς να μου έχεις 25 διαφορετικές τσίχλες. Είναι πράγματα χρήσιμα, δεν είναι πρώτης ανάγκης», επεσήμανε μιλώντας στην εκπομπή ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ «ασανσέρ» είναι η τιμή των προϊόντων που συμμετέχουν στην εθελοντική μείωση. Την ίδια στιγμή, τα προϊόντα που συμμετέχουν στην εθελοντική μείωση παρουσιάζουν αυξομειώσεις στις τιμές τους, με ορισμένα να έχουν υψηλότερη τιμή τώρα, με την έκπτωση, παρά πριν εφαρμοστεί το μέτρο.

Ενδεικτικά:

Μακαρόνια οικογενειακή συσκευασία: 2,86 ευρώ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 4,47 ευρώ (15/10), 4,23 ευρώ (σήμερα)

Κριθαράκι: 0,70 ευρώ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 1,38 ευρώ (15/10), 0,99 ευρώ (σήμερα)

Αναψυκτικό 1,5 λίτρο: 1,67 ευρώ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 1,97 ευρώ (σήμερα)

Δημητριακά: 2,49 ευρώ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 4,33 ευρώ (σήμερα)

Σαλάμι αέρος: 9,50 ευρώ/κιλό (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 12,04 ευρώ/κιλό (σήμερα)

«Έχουμε δει σε πολλά προϊόντα τιμές φθηνότερες πριν μπούνε στην εθελοντική μείωση τιμής και μπήκαν στην εθελοντική μείωση με πολύ μεγάλες αυξήσεις», συμπλήρωσε ο κ. Ραυτόπουλος.