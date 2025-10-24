Η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παραγωγικούς τομείς αιχμής της περιφέρειας Ηπείρου, για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και ταυτόχρονα την απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα, αποτελεί τον βασικό στόχο της δράσης «Απασχολώ στην Ήπειρο».

Η χρηματοδότηση αφορά το πλήρες μισθολογικό κόστος και τις εργοδοτικές εισφορές για διάστημα 18 μηνών. Με τη λήξη του 18μηνου η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση διατήρησης της ΝΘΕ για επιπλέον διάστημα 4 μηνών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα είναι από 15/10/2025 έως 15/12/2025.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχος χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο ή επιτηδευματίας (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ) και φέρει την ευθύνη έναντι της ΔΑ/ΕΦΕΠΑΕ για την καλή εκτέλεση του έργου.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση.

Δύο υποδράσεις

Η πρόσκληση αφορά δύο διακριτές υποδράσεις και ο Δυνητικός Δικαιούχος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά την υποδράση για την οποία θέλει να υποβάλει την πρόταση του:

Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ

Η υποδράση συμβάλει στην ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρό» και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο αυτής «4.1 Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που εγκαταλείπονται από νεανικό πληθυσμό». Αφορά αποκλειστικά τις περιοχές:

Βόρεια Πίνδος: Δήμος Κόνιτσας

Νότια Πίνδος: Δήμοι Βόρειων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων

Περιοχή Σουλίου – Αχέροντα: Δημοτικές Ενότητες Σουλίου και Αχέροντα του Δήμου Σουλίου

Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ

Η υποδράση επικεντρώνεται στους Τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 (ΕΣΕΕ), και Επενδύσεων, οι οποίες είναι:

Υλικά – Κατασκευές και Βιομηχανία

Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία

Βιοεπιστήμες – Υγεία και Φάρμακα

Αειφόρος Ενέργεια

Ψηφιακές Τεχνολογίες

Προϋπολογισμός

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ ενώ προβλέπεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 150%. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί. Επίσης σε περίπτωση μη εξάντλησης του διατιθέμενου προϋπολογισμού μιας υποδράσης θα υπάρξει η δυνατότητα της μεταφοράς του στην άλλη. Η δημόσια δαπάνη ανά δράση κατανέμεται ως εξής:

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ: 500.000 ευρώ

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο ενίσχυσης των στόχων της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ: 3.000.000 ευρώ

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε