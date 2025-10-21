Πλεόνασμα ύψους 2,91 δισ. ευρώ (1,2% του ΑΕΠ) καταγράφηκε πέρυσι στη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με το ESA 2010, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% του ΑΕΠ).

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2025 και του Οκτωβρίου 2025 υπήρξαν οι εξής αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους, ως ποσοστών του ΑΕΠ: Το πλεόνασμα μειώθηκε τώρα κατά 0,1 μονάδα, ενώ το χρέος αυξήθηκε κατά 0,6 μονάδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.