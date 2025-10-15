Άρχισαν σήμερα οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ και συνολικά προγραμματίζονται άμεσα 10 κατηγορίες ενισχύσεων, πέραν της βασικής ενίσχυσης του 2025.

Παράλληλα η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί άμεσα 2 νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις ζωονόσους.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ενωσιακή και της Εθνική Νομοθεσία και κατόπιν διασταυρωτικών ελέγχων με τα στοιχεία του Ε9 και των στοιχείων του myDATA από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιούνται από σήμερα 15 Οκτωβρίου 2025, πληρωμές σε συνολικά 157.737 δικαιούχους, συνολικού ποσού 61,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Πέραν των ανωτέρω ποσών, από 01.09.2025 έχουν καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευρώ περίπου σε δικαιούχους διαφόρων Επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2022.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και την πληρωμή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ που έγινε στις 03.10.2025, συνολικά από 01.09.2025 έχουν πληρωθεί 153 εκατ. ευρώ.

Στα ποσά αυτά, δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των υποψηφίων δικαιούχων που ελέγχονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα δύο επί πλέον μέτρα για την ανακούφιση των αγροτών

Τα δύο κυβερνητικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των αγροτών και τη μείωση του κόστους παραγωγής είναι τα εξής:

1. Αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για πληγέντες κτηνοτρόφους από ζωονόσους.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που υφίστανται καθολική θανάτωση ζώων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Η ρύθμιση προβλέπει:

Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, χωρίς τόκους ή προσαυξήσεις.

Παράταση προθεσμιών αποπληρωμής ρυθμισμένων οφειλών.

2. Επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ και νέα ρύθμιση οφειλών για αγρότες και οργανισμούς ΓΟΕΒ–ΤΟΕΒ.

Προωθείται νέα ρύθμιση, με εφαρμογή από 1 Δεκεμβρίου 2025, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των παραγωγών και την επαναφορά τους στο ευνοϊκό Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Η ρύθμιση θα προβλέπει:

Αυτόματη επανένταξη αγροτών και οργανισμών που είχαν απενταχθεί.

Νέα ρύθμιση οφειλών με μηδενικό επιτόκιο για καταναλώσεις έως 31 Ιουλίου 2024.

Κάλυψη της έντοκης επιβάρυνσης από το Δημόσιο, μέσω επιχορήγησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληρωμή πρώτης δόσης έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής – όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τον πρωτογενή τομέα, προχωρούμε σε τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που ανακουφίζουν άμεσα αγρότες και κτηνοτρόφους και, ταυτόχρονα, δημιουργούν προοπτική για το αύριο της ελληνικής υπαίθρου.

Παράλληλα, προχωρούμε σε πληρωμές ευρωπαϊκών ενισχύσεων, εφαρμόζοντας ρητά την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, μέσα από αναγκαίους διασταυρωτικούς ελέγχους. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει, λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη, προς όφελος εκείνων που πραγματικά παράγουν.

Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους αγρότες είναι σημαντικό: δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με όλους τους φορείς, διασφαλίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας θα παραμείνει ζωντανός, ανταγωνιστικός και βιώσιμος», τονίζει, σε δηλώσεις του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.