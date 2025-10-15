Ανοίγει η αυλαία του πετρελαίου θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026 ενώ παράλληλα αρχίζει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την πληρωμή του επιδόματος σε πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά.

Η προκαταβολή της ενίσχυσης θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα και αφού η ΑΑΔΕ προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις. Για την ταυτοποίηση των δικαιούχων η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία δεδομένα.

Με το νέο σύστημα, από φέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Πιο συγκεκριμένα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ:

για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και

στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Το επίδομα

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου.

Η αίτηση υποβάλλεται για μια κύρια κατοικία και τα νοικοκυριά θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια: