Ο γνωστός δημοσιογράφος Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήρε συνέντευξη από τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, στο τέλος όμως μίλησαν και για τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης είναι και γνωστός λάτρης του μπάσκετ και γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού και όποτε βρίσκει χρόνο πηγαίνει στο ΣΕΦ για να δει ματς της αγαπημένης του ομάδας, ενώ αρκετές φορές έχει πάρει μαζί του και την καλλιτεχνική του «μούσα», Έμα Στόουν, η οποία πλέον είναι και φίλαθλος των Πειραιωτών.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, πήρε συνέντευξη από τον Λάνθιμο και τους πρωταγωνιστές της νέας του ταινίας με τίτλο «Bugonia». Την Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλίμονς. Αφού αναφέρθηκαν στα καλλιτεχνικά δρώμενα, έκαναν και μία αθλητική νύξη.

«Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε και καλή τύχη με την ταινία», είπε για κλείσιμο ο Κουτσογιαννόπουλος και τότε πρότεινε στην Έμα Στόουν «να πηγαίνεις πιο συχνά στον Πειραιά». Θέλοντας να της εξηγήσει πως φέρνει περισσότερη τύχη στην ομάδα, απ’ ότι ο Λάνθιμος. «Ναι, ξέρω!», απάντησε χαμογελώντας η χολυγουντιανή σταρ.