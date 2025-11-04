Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει μία ακόμη υπόθεση που αφορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και για την οποία έχουν εκφραστεί πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο είχε κλείσει αρχικά ο συγκεκριμένος φάκελος.

Πρόκειται για τον θάνατο ενός μωρού 19 μηνών, το οποίο έφυγε από τη ζωή το 2022, ενώ είχε νοσήσει από κορονοϊό. Μετά και τις νομικές ενέργειες που έκανε η οικογένεια του παιδιού, ο φάκελος επανεξετάζεται και, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ήδη έχουν κληθεί να καταθέσουν γιατροί τόσο του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρών, όσο και του Νοσοκομείου Ρίου.

Η ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε επιπλοκές από την COVID-19. Ομως, η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε χαρακτήρισε ως ασαφή τα συμπεράσματα.

Αστυνομικοί έχουν ήδη συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και σε δικαστικό λειτουργό. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις.

Η νέα υπόθεση νεκρού βρέφους στην Πάτρα

Το παιδάκι, τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ είχε νοσήσει από COVID-19, παρουσίασε μελάνιασμα, με αποτέλεσμα οι γονείς να θορυβηθούν και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση και παρουσίαζε μυδρίαση. Οι γονείς έχουν καταγγείλει σε τηλεοπτικές εκπομπές ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση του παιδιού, καθώς δεν υπήρχε αναισθησιολόγος.

Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί έπεσε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι, δυστυχώς, ο εγκέφαλος του παιδιού είχε νεκρωθεί και μερικές ημέρες αργότερα κατέληξε.