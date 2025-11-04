Σοκαριστικά νέα πλάνα από το Σουδάν δείχνουν ένοπλους αντάρτες να γελούν ενώ πυροβολούν αθώους πολίτες στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ.

Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη χωρίς πρόσβαση σε φαγητό, νερό ή ιατρική βοήθεια.

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, βομβαρδισμών και πείνας, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κατέλαβαν τον έλεγχο του Ελ Φάσερ στις 26 Οκτωβρίου, ανατρέποντας την τελευταία ισχυρή θέση του στρατού στη δυτική περιοχή Νταρφούρ.

Σοκαριστικές επιθέσεις στο Σουδάν

Στις μέρες που ακολούθησαν, οι επιζώντες ανέφεραν εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και άλλες φρικαλεότητες, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Σε ένα φρικιαστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ένας αντάρτης πυροβολεί έναν άοπλο άνδρα σε χωράφι, ενώ κάνει το σήμα της ειρήνης προς την κάμερα. Μετά τη δολοφονία, ο παραστρατιωτικός χαμογελά και ποζάρει με έναν συνάδελφό του στην κάμερα.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης, πάνω από 70.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Φάσερ από τις 26 Οκτωβρίου, αλλά λίγα είναι γνωστά για την τύχη περίπου 200.000 ατόμων που πιστεύεται ότι παρέμειναν κατά την πολιορκία της πόλης από τις RSF.

Ο ΟΗΕ ανέφερε την Παρασκευή ότι οι νεκροί από την επίθεση των RSF ενδέχεται να είναι εκατοντάδες, ενώ οι Κοινές Δυνάμεις, σύμμαχοι του σουδανικού στρατού, κατηγόρησαν την παραστρατιωτική ομάδα για τον θάνατο πάνω από 2.000 αμάχων.

Το Σουδάν βυθίστηκε σε θανατηφόρα σύγκρουση τον Απρίλιο του 2023, όταν οι μακροχρόνιες εντάσεις για το μέλλον της χώρας μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF) και των παραστρατιωτικών RSF οδήγησαν σε εμφύλιο πόλεμο.

Εκατοντάδες άοπλοι νεκροί

Οι Κοινές Δυνάμεις δήλωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι RSF «διέπραξαν φρικτά εγκλήματα κατά αθώων πολιτών, εκτελώντας πάνω από 2.000 άοπλους πολίτες στις 26 και 27 Οκτωβρίου, οι περισσότεροι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι».

#BREAKING🔸 🇸🇩 RSF Commander "Issa Abu Lulu" boasts of executing 15+ civilians at point-blank in El Fasher, SW Sudan. More footage of his atrocities emerging. #SudanGenocide #StopRSF #ElFasher pic.twitter.com/IW6Q90le7o — Twilight (@TwilightDewy) October 27, 2025

Καθώς χιλιάδες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη πόλη, οι RSF άρχισαν να διαπράττουν δολοφονίες, ξυλοδαρμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Ωστόσο, μόνο μερικές χιλιάδες Σουδανοί κατάφεραν να φτάσουν στον πλησιέστερο καταυλισμό προσφύγων τις μέρες μετά την κατάληψη του Ελ Φάσερ, αυξάνοντας τους φόβους για χιλιάδες που παραμένουν παγιδευμένοι.

Η υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ εκτίμησε ότι πάνω από 8.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από το Ελ Φάσερ το περασμένο Σαββατοκύριακο, με συνολικά 70.894 εκτοπισμένους από την κατάληψη της πόλης.

Η πτώση του Ελ Φάσερ σηματοδοτεί ένα νέο σημείο καμπής στον πόλεμο μεταξύ των RSF και των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Απρίλιο του 2023, αλλά οργανώσεις βοήθειας εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάνει τις 150.000.

Ο πόλεμος έχει εκτοπίσει πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει εξάρσεις ασθενειών, σκοτώνοντας χιλιάδες.

Έρευνα της Amnesty International υποδηλώνει ότι οι αντάρτες των RSF έχουν διεξαγάγει συστηματική εκστρατεία σεξουαλικής βίας κατά αμάχων, χρησιμοποιώντας βιασμό, δολοφονία και βασανιστήρια για να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό στις περιοχές που κατέλαβαν.