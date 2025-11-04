Ο ΟΗΕ ζητά επειγόντως διαπραγματεύσεις για το Σουδάν, καθώς η κατάσταση εκτρέπεται σε ανεξέλεγκτη κρίση. Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα δραματική έκκληση προς όλες τις εμπόλεμες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουν άμεσα τη βία που μαστίζει τη χώρα, περιγράφοντας την τρέχουσα ανθρωπιστική κατάσταση ως «φριχτή και εκτός ελέγχου».

Στο Πορτ Σουδάν, κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι το Συμβούλιο Κυριαρχίας, υπό την προεδρία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, εξετάζει σήμερα πρόταση για εκεχειρία που έχουν καταθέσει οι ΗΠΑ, με στόχο να τερματιστεί η σύγκρουση που μαίνεται πάνω από δύο χρόνια.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Αφρική, Μάσαντ Μπούλος, πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες σειρά επαφών στο Κάιρο, με στόχο την τελική διαμόρφωση της πρότασης για ανθρωπιστική εκεχειρία, η οποία είχε παρουσιαστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του από ομάδα μεσολαβητών στην οποία συμμετέχουν η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπούλος συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και τον πρόεδρο του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αραβικού Συνδέσμου, ο Μπούλος παρουσίασε λεπτομερώς τις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος, να διευκολυνθεί η άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και να ξεκινήσει μια ενδοσουδανική πολιτική διαδικασία. Από αιγυπτιακής πλευράς δεν υπήρξε καμία ενημέρωση μετά τη συνάντηση.

Η πολυμελής ομάδα μεσολάβησης, που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, εργάζεται εδώ και μήνες πάνω σε σχέδιο ειρήνευσης για το Σουδάν. Παρά τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν τον Σεπτέμβριο στην Ουάσινγκτον, μέχρι στιγμής δεν έχουν επιφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο Μπούλος είχε ήδη τον Σεπτέμβριο εκφράσει την ελπίδα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ελ Φάσερ, πόλη στο Νταρφούρ που αποτέλεσε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

18 μήνες πολιορκίας

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, η Ελ Φάσερ καταλήφθηκε στις 26 Οκτωβρίου από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, οι οποίες κατηγορούνται για εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων μαζικών εκτελέσεων, βιασμών, επιθέσεων κατά ανθρωπιστικού προσωπικού και λεηλασιών. Οι καταγγελίες τεκμηριώνονται τόσο με δορυφορικές εικόνες όσο και με βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους ίδιους τους μαχητές.

Η σύγκρουση ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ του στρατηγού αλ Μπουρχάν, ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021, και του πρώην συμμάχου του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκόλο, αρχηγού των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους, εκτόπισε σχεδόν 12 εκατομμύρια ανθρώπους και οδήγησε στη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.