Η δημοσιοποίηση του μνημονίου συνεργασίας που της παραδόθηκε από τον Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα έφερε και την αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι έξαλλη με κάποιους όρους.

Το θέμα του νέου γηπέδου είναι το πιο σημαντικό για τους «ασπρόμαυρους» και από τον περασμένο Ιούνιο κι έπειτα υπάρχει ένα περίεργο κλίμα, το οποίο παραμένει μετά τη δημοσιοποίηση του μνημονίου συνεργασίας σε Μέσο της Θεσσαλονίκης.

Γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της ΠΑΕ, η θέση της οποίας είναι η εξής: «Ευχαριστούμε την ηγετική ομάδα του ΑΣ και το φίλα προσκείμενο σ΄ αυτήν, Μέτροσπορτ, για την δημοσιοποίηση του τροποποιημένου μνημονίου, το οποίο παρέδωσε χθες η αντιπροσωπεία του Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ για την κατασκευή νέου γηπέδου.

Πλέον μπορεί ο καθένας, διαβάζοντας, το μνημόνιο αυτό, να διαπιστώσει ποιοι πραγματικά θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να κατασκευαστεί η νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτά για την ώρα…».