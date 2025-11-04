Τα όσα είπε ο Ντάνιελ Σούνγκρεν για στημένους αγώνες στα περσινά play out προκάλεσαν την αντίδραση των παικτών του Βόλου, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους τονίζουν πως είναι ψευδή όσα επικαλέστηκε ο πρώην συμπαίκτης τους.

Ο Σουηδός μπακ ενημερώθηκε πως η θεσσαλική ομάδα θα προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος του και επέμεινε πως τα όσα είπε είναι αλήθεια, με αποτέλεσμα να πάρουν θέση και οι παίκτες του Βόλου μέσω ανακοίνωσης.

Σε αυτή, αναφέρουν αναλυτικά τα εξής…

«Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.

Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας».