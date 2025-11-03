Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, μιλώντας σε podcast της Σουηδίας, αναφέρεται σε στημένα ματς του Βόλου στα περσινά Play Out και ανάβει φωτιές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Σουηδός ακραίος μπακ, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ντέγκερφορς, δήλωσε πως οι εντολές προέρχονταν από υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου.

«Στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα μας είπαν “σήμερα δεν θα ακουμπήσετε την μπάλα και “σήμερα αυτός θα πέσει στην περιοχή οπότε θα πάρουν πέναλτι εναντίον μας», λέει μεταξύ άλλων ο 34χρονος μπακ.

«Μετά η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε επίσης να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ εκείνων και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι».

«Ήξερες ότι θα δοθεί πέναλτι, κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους»

Aκολουθεί το εν λόγω απόσπασμα όπως έχει αποδοθεί επίσης από το tv4.se:

Ποιος τα έλεγε αυτά; Άλλοι παίκτες;

«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

Είπες κάτι;

«Σε κάποιους παίκτες, ναι. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί».

Στο podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρει ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων».

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη, όμως το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στον Βόλο τον σημάδεψε.

«Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».

Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού», είπε ο πρώην παίκτης του Βόλου, μιλώντας στο podcast Lundh και αναφέρει η «expressen».