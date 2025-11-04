Ύστερα από χρόνια φημών και προσμονής, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε από τον Βασιλιά Κάρολο με τον τίτλο του Ιππότη, αναγνωρίζοντας τη διαδρομή του τόσο στα γήπεδα όσο και στη φιλανθρωπική του δράση. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, παρουσία της συζύγου του Βικτόρια Μπέκαμ και των γονιών του.

Η στιγμή αυτή έρχεται είκοσι και πλέον χρόνια μετά τη βράβευσή του με το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) το 2003 – και θεωρείται η κορυφαία διάκριση στην καριέρα του, πέρα από κάθε τρόπαιο που έχει σηκώσει.

Η κομψή παρουσία της Βικτόρια και το «βασιλικό» ντύσιμο του Sir David

Η Βικτόρια Μπέκαμ, πρώην Spice Girl και πλέον επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας, επιμελήθηκε προσωπικά το κοστούμι του συζύγου της για την τελετή. Επέλεξε για τον ίδιο ένα χειροποίητο σμόκιν σε κλασική γραμμή, ενώ η ίδια φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με αυστηρή κομψότητα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την αισθητική της.

Το ζευγάρι, παντρεμένο από το 1999, έχει δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά τους – Brooklyn, Romeo, Cruz και Harper – που αποτελούν τη σταθερή τους προτεραιότητα, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ο ίδιος ο Μπέκαμ.

«Έκλαψα όταν το έμαθα»: η ανθρώπινη πλευρά του Sir David

Μιλώντας στο Sky News αμέσως μετά την τελετή, ο Μπέκαμ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του:

«Έκλαψα όταν το έμαθα για πρώτη φορά, και μάλλον για αρκετό καιρό μετά. Αυτή η εβδομάδα ήταν πραγματικά συναισθηματική… Δεν είχα άγχος, απλώς ήμουν συγκινημένος», ανέφερε.

Με το γνωστό του χιούμορ, πρόσθεσε πως δεν έχει σκοπό να ζητήσει από την οικογένειά του να τον αποκαλεί “Sir”, λέγοντας χαμογελώντας: «Αν θέλουν να με φωνάζουν Sir Dad ή Sir Son, μπορούν – αλλά θα χρειαστώ λίγο χρόνο να το συνηθίσω».

Από τα γήπεδα στο παλάτι – μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ξεκίνησε από το East End του Λονδίνου, με ένα παιδικό όνειρο: να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά έφτασε στην κορυφή, γράφοντας ιστορία με τη Manchester United, την Real Madrid, τη LA Galaxy και φυσικά με την Εθνική Αγγλίας.

Στην εθνική ομάδα αγωνίστηκε 115 φορές, εκ των οποίων 59 ως αρχηγός, και σημείωσε 17 γκολ. Συμμετείχε σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και δύο Euro, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η φιλανθρωπία και ο ρόλος του δίπλα στον βασιλιά

Σύμφωνα με το Sky News, ο Μπέκαμ είναι «ένας τεράστιος βασιλικός» και πέρυσι αναδείχθηκε πρεσβευτής του King’s Foundation, του φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος το 1990. Η συνεργασία τους επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα για νέους σε μειονεκτικές περιοχές.

«Είμαι πολύ περήφανος», είπε. «Μεγάλωσα σε μια απλή γειτονιά, χωρίς να φαντάζομαι ποτέ ότι θα σταθώ στο Κάστρο του Ουίνδσορ απέναντι στη σημαντικότερη μοναρχία του κόσμου. Είναι μια τιμή που ξεπερνά κάθε διάκριση στο ποδόσφαιρο».