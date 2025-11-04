Ο πατέρας και ο γιος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου – ο Χασάν και ο Σελίμ Ιμάμογλου – κλήθηκαν να δώσουν κατάθεση για τα αδικήματα της δωροδοκίας και του ξεπλύματος εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι δύο τους τέθηκαν υπό δικαστικό έλεγχο και τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η έρευνα για διαφθορά στον Δήμο Κωνσταντινούπολης συνεχίζεται, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκεται και ο ίδιος ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση και απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τη Yeni Safak.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες όπως “διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης”, “συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση”, “δωροδοκία”, “απάτη”, “παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων” και “χειραγώγηση δημόσιων διαγωνισμών”.