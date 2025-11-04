Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και τόνισε πως σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς στο ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και πως κακώς δεν δόθηκε πέναλτι σε τράβηγμα στον Ταρέμι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τώρα, ο επικεφαλής της ΚΕΔ ανάλυσε τις επίμαχες φάσεις της αγωνιστικής και στάθηκε κυρίως στα ματς που έγιναν σε OPAP Arena και Καραϊσκάκη.

Συγκεκριμένα, για την ακύρωση του γκολ του Γιόβιτς στο ΑΕΚ – Παναιτωλικός, ο Λανουά είπε: «Κατά τη διάρκεια της σέντρας επιθετικός της ΑΕΚ κάνει καθαρό φάουλ σπρώχνοντας τον αντίπαλο και με τα δύο χέρια για να δημιουργήσει με αθέμιτο τρόπο απόσταση μεταξύ τους πριν πετύχει το γκολ. Το VAR έκανε σωστή παρέμβαση προτείνοντας στον διαιτητή onfielod review που οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος».

Σε ό,τι αφορά το Ολυμπιακός – Άρης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής αναφέρθηκε σε δύο φάσεις και είπε τα εξής…

Για τη φάση που ζήτησαν πέναλτι οι «ερυθρόλευκοι» σε τράβηγμα στον Ταρέμι: «Εδώ ο αμυντικός κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλο του αρχικά έξω από την περιοχή και στη συνέχεια μέσα σε αυτή. Αμυνόμενος με τέτοιο τρόπο ο παίκτης παίρνει το ρίσκο να καταλογιστεί πέναλτι. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής δεν είχε δει την παράβαση ώστε να καταλογιστεί πέναλτι».

Για το πέναλτι που κέρδισαν οι Θεσσαλονικείς και την αποβολή του Μάνσα: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ολυμπιακού υποπίπτει σε παράβαση κατά του αντιπάλου του εντός της μεγάλης περιοχής της ομάδας του η οποία στερεί από τον επιθετικό μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και μια καθαρή κόκκινη κάρτα γιατί η παράβαση δεν ήταν προσπαθώντας να παίξει τη μπάλα αλλά καθαρό κράτημα. Ο παίκτης που έκανε την παράβαση πρέπει να αποβληθεί σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού».