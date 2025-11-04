Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι «οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίζει τον Ζοχράν Μαμντάνι, που αποδεδειγμένα και δηλωμένα μισεί τους Εβραίους, είναι ηλίθιος!!!».

Ο Τραμπ είχε διατυπώσει το ίδιο επιχείρημα και στο παρελθόν, αναφερόμενος σε Εβραίους που ψήφισαν Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024, οι οποίοι, όπως είχε πει, «μισούν το Ισραήλ και τη θρησκεία τους».

Χθες, κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, αντί του Μαμντάνι, στις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Την Τρίτη, ο Τραμπ παρενέβη στον αγώνα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης –όπου ο Μαμντάνι θεωρείται φαβορί– και δήλωσε με δυσαρέσκεια ότι οι Νεοϋορκέζοι «δεν έχουν άλλη επιλογή» από το να ψηφίσουν τον Άντριου Κουόμο, τον πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Μάλιστα, απείλησε με περικοπές στα κονδύλια, αν κερδίσει ο Μαμντάνι.