Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι της Τρίτης, όπου υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, αναλαμβάνοντας και επίσημα τα καθήκοντά της.

Αμέσως μετά, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο ΥΠΕΞ, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο… χαλαρές στιγμές κατά τη διάρκεια του διαλόγου της με τον κ. Τασούλα.

Ο διάλογος Γκίλφοϊλ – Τασούλα

Τασούλας: Όπως βλέπετε, υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας. Τρομερή προσμονή. Το αναγνωρίζετε από τους φωτορεπόρτερ.

Γκίλφοιλ: Ήταν υπέροχο. Με υποδέχθηκαν τόσο ζεστά. Μια εκπληκτική εμπειρία. Είναι τόσο ωραίο να επιστρέφω στην Αθήνα.

Τασούλας: Έχετε ξανάρθει για τουρισμό;

Γκίλφοιλ: Για την ακρίβεια, είχα καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.

Τασούλας: Αλήθεια; Το 2004;

Γκίλφοιλ: Ναι! Και πέρασα και τον μήνα του μέλιτος εδώ. Καταπληκτικός μήνας του μέλιτος.

Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος…;

Γκίλφοιλ (γελώντας): Λοιπόν, είμαι τώρα με τον νέο μου σύζυγο!

Τασούλας: Αλήθεια; Για μήνα του μέλιτος; Στην Αθήνα ή στα νησιά;

Γκίλφοιλ: Στην Αθήνα και παντού – Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Από τα 18 μου σπούδαζα αρχαία ελληνικά μαζί με ιστορία, με τον καθηγητή Σπυριδάκη.

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Προεδρικό Μέγαρο και η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα:

Ακολουθούν φωτογραφίες από την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου υπέβαλε τα διαπιστευτήρια της: