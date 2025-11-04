Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης (6/11) με τη Μάλμε, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, συμπεριλήφθηκε ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο αρχηγός των «πράσινων» απουσίασε από τα τελευταία παιχνίδια λόγω μυικού τραυματισμού, τώρα όμως είναι και πάλι έτοιμος για δράση, όπως έδειξε και με τη συμμετοχή του στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης την Τρίτη (4/11).

Ο Μπακασέτας είναι, επομένως, στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα στη Σουηδία, σε αντίθεση με τον Φακούντο Πελίστρι που ναι μεν προπονήθηκε κανονικά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, δεν είναι όμως ακόμη έτοιμος καθώς έχει απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Μάλμε είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.