Στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα με τιμή κοντά στο 1,15 ευρώ το λίτρο και περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να λάβουν ενίσχυση έως και 1.200 ευρώ.

Τα ποσά, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα

Η ΑΑΔΕ θα ανοίξει την πλατφόρμα myΘέρμανση εντός του Νοεμβρίου, μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις, ενώ οι δικαιούχοι θα δουν την προκαταβολή του επιδόματος πριν από τα Χριστούγεννα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025–2026 αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ το συνολικό κονδύλι θα υπερβεί τα 195 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Οι δικαιούχοι Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Τι πρέπει να κάνουν για να λάβουν την ενίσχυση

Να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για μία και μόνο κύρια κατοικία.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ύψος επιδόματος Επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.