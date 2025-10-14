Η ελληνική αγορά ακινήτων μπαίνει σε μια νέα φάση, όπου οι τιμές και η ζήτηση διαμορφώνουν έναν χάρτη που δεν μοιάζει με αυτόν που γνώριζαν οι αγοραστές τα προηγούμενα χρόνια. Το γ’ τρίμηνο του 2025, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών κατέγραψαν αύξηση 10% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές για ενοικίαση κατοικιών σημείωσαν άνοδο 7,2%. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια αγορά που συνεχίζει το «ράλι» των τελευταίων ετών, με τη ζήτηση να παραμένει έντονη και τις διαθέσιμες επιλογές να περιορίζονται.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει την τάση αυτή, καταγράφοντας άνοδο 9% στις τιμές κατοικιών για το 2024 και 7,15% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σε πολλές περιοχές της Αττικής, η αύξηση των τιμών έχει διψήφιο χαρακτήρα, γεγονός που μειώνει αισθητά τις προσιτές περιοχές για αγορά ή ενοικίαση. Στο κέντρο και στα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας, η ζήτηση τροφοδοτείται από προγράμματα όπως το «Σπίτι μου», τα οποία ενισχύουν τη ζήτηση χωρίς να αυξάνουν την προσφορά, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν τους ιδιοκτήτες και οδηγούν σε περαιτέρω ανατιμήσεις.

Οι διαφοροποιήσεις στις τιμές είναι εντυπωσιακές. Στα δυτικά προάστια, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας στο Περιστέρι αυξήθηκε κατά 22%, στο Πέραμα κατά 26,1%, ενώ στη Δραπετσώνα οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 26,3%. Στο κέντρο της Αθήνας, η άνοδος έφτασε το 27,4%, καταδεικνύοντας ότι περιοχές που παλαιότερα θεωρούνταν προσιτές μετατρέπονται σε περιζήτητες ζώνες. Αντίστοιχα, οι τιμές ενοικίασης ακολουθούν αυξητική πορεία: Αιγάλεω 15,2%, Φιλοθέη 15,3%, Πέραμα 15,5%, Πετρούπολη 17,6%, ενώ στο τρίπτυχο Γκάζι–Μεταξουργείο–Βοτανικός η άνοδος αγγίζει το 18,8%.

Παράλληλα, παρατηρούνται περιοχές που διατηρούν σταθερές τιμές. Στα Νότια Προάστια, η Νέα Σμύρνη και η Αγία Παρασκευή καταγράφουν μικρές διακυμάνσεις, όπως και περιοχές του Πειραιά (Καστέλα, Πασαλιμάνι) και του κέντρου της Αθήνας (Κολωνάκι-Λυκαβηττός). Στην αγορά ενοικίασης, σταθερές παραμένουν περιοχές όπως το Ιστορικό Κέντρο, το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, τα Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά, η Άνοιξη και η Βάρη-Βάρκιζα.

Οι περιοχές στην κορυφή της αγοράς

Στην κορυφή της αγοράς για αγορά κατοικίας βρίσκονται παραδοσιακά τα Νότια Προάστια, με τη Βουλιαγμένη να ξεχωρίζει στα 7.586 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, λόγω υπερκορεσμού και έλλειψης ελεύθερων οικοπέδων. Ακολουθούν Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, αλλά και κεντρικές περιοχές όπως Κολωνάκι-Λυκαβηττός με μέση τιμή 5.000 ευρώ/τ.μ. Στην αγορά ενοικίασης, η Βουλιαγμένη και η Βούλα παραμένουν κορυφαίες, ενώ οι υψηλές τιμές καταγράφονται και σε Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό, με μέση τιμή 16,3 ευρώ/τ.μ.

Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια φάση αναδιάταξης: οι ζώνες «προσιτής αγοράς» περιορίζονται, οι τιμές αναπροσαρμόζονται έντονα ανάλογα με τη ζήτηση και τα προγράμματα που την ενισχύουν, ενώ οι επενδυτές και οι αγοραστές καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους. Ο χάρτης της αγοράς αλλάζει, δημιουργώντας νέες δυναμικές, νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, και αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές και η προσφορά τους επόμενους μήνες.