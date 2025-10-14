Μετρούν αντίστροφα οι 79 ημέρες για τους φορολογούμενους που δεν έχουν ακόμη καλύψει το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Όσοι δεν τα καταφέρουν έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο, ενώ αντίθετα όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό χρήμα για πληρωμές σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, όπως δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτήρια, ταξί, γυμναστήρια ή σχολές χορού, θα δουν τον λογαριασμό του 2026 να μειώνεται έως και κατά 2.200 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει έως το τέλος του έτους να έχει δαπανήσει ηλεκτρονικά 6.000 ευρώ. Αν οι αποδείξεις φτάνουν μόλις τα 5.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% για τη διαφορά των 1.000 ευρώ, δηλαδή 220 ευρώ.

Μυστικά και παγίδες των ηλεκτρονικών αποδείξεων

Για να μην πιαστούν στη φορο-παγίδα των ηλεκτρονικών αποδείξεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων (μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών ή ιδιοκτητών ακινήτων) αφαιρείται ποσό ίσο με το 30% των δαπανών για συγκεκριμένα επαγγέλματα, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Η έκπτωση από το εισόδημα φτάνει έως 5.000 ευρώ τον χρόνο. Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, μαστόροι, ταξί, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής και σχολές χορού. Το μέτρο θα ισχύσει και για τα εισοδήματα του 2026.

Οι δαπάνες σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες και λοιπούς επαγγελματίες υγείας μετρούν διπλά στην κάλυψη του 30%. Δηλαδή απόδειξη 100 ευρώ υπολογίζεται για 200 ευρώ. Και αυτή η ρύθμιση ισχύει και για τα εισοδήματα του 2026.

Δεν υπολογίζεται για το πραγματικό εισόδημα το ποσό διατροφής που καταβάλλεται ηλεκτρονικά σε πρώην σύζυγο ή τέκνο, ούτε η διαφορά τεκμηρίων.

Για όσους έχουν κατασχεμένους λογαριασμούς (πλην του ακατάσχετου) το απαιτούμενο όριο e-αποδείξεων περιορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Αν οι πληρωμές για φόρους, ΕΝΦΙΑ, ενοίκια ή δάνεια ξεπερνούν το 60% του εισοδήματος, τότε το ποσοστό e-αποδείξεων πέφτει στο 20%, αρκεί όλα να έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες δηλώνονται ξεχωριστά για τους συζύγους, αλλά το πλεονάζον ποσό του ενός μπορεί να καλύψει τον άλλον, εφόσον υπάρχει κοινή δήλωση.

Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση συγκέντρωσης e-αποδείξεων εξαιρούνται: