Την τελευταία τριετία, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους ανερχόμενους προορισμούς για επαγγελματίες που εργάζονται εξ αποστάσεως, με τη ζήτηση για Digital Nomad Visa να αυξάνεται σταθερά. Η χώρα συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά και βελτιωμένες ψηφιακές υποδομές, στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική για εργαζόμενους από όλο τον κόσμο. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι τοπικές πρωτοβουλίες φιλοξενίας και οι συνεργατικοί χώροι, όπως αυτοί που λειτουργεί η εταιρεία ViOS, προσφέροντας συνολική δυναμικότητα 650 ατόμων και ποικίλες υπηρεσίες για ψηφιακούς νομάδες.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παραμένουν τα κύρια κέντρα, χάρη στις αναβαθμισμένες υποδομές, τις διεθνείς συνδέσεις και την πληθώρα συνεργατικών χώρων. Παράλληλα, περιοχές όπως η Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά), η Σύρος, η Καλαμάτα και επιλεγμένα νησιά έχουν δημιουργήσει τοπικά προγράμματα «work from» και πλατφόρμες υποστήριξης στέγασης και εργασίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη της κοινότητας των ψηφιακών νομάδων.

Προφίλ και συνήθειες των ψηφιακών νομάδων

Οι περισσότεροι προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, με σταθερή παρουσία και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον να αυξάνεται. Κυριαρχούν οι ηλικίες 30–40 ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική δραστηριότητα σε IT, ψηφιακό μάρκετινγκ, design, freelancing και remote θέσεις σε startups. Οι ψηφιακοί νομάδες δίνουν προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, ποιοτικούς συνεργατικούς χώρους, ευέλικτες λύσεις στέγασης και την αίσθηση κοινότητας. Οι παραμονές κυμαίνονται από λίγες εβδομάδες έως 12 μήνες ή και περισσότερο, ανάλογα με το είδος της βίζας.

Μεταξύ των βασικών παραγόντων είναι η υψηλή ποιότητα ζωής, το ήπιο κλίμα, η εγγύτητα στη θάλασσα και η πολιτιστική εμπειρία. Το ανταγωνιστικό κόστος ζωής, η βελτιωμένη ψηφιακή υποδομή και η πρόσβαση σε δραστηριότητες και κοινότητες, όπως τα events και τα meetups, ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα. Η νομοθεσία επιτρέπει νόμιμη παραμονή, ενώ η Digital Nomad Visa προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για όσους παραμένουν πάνω από 183 ημέρες.

Υποδομές και υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας

Οι ψηφιακοί νομάδες απαιτούν αξιόπιστο internet (fiber ή 5G), συνεργατικούς χώρους εργασίας με ήσυχες ζώνες, αίθουσες συνεδριάσεων και ευέλικτους χώρους co-living. Η διαθεσιμότητα μακροχρόνιας στέγασης, η υποστήριξη σε θεσμικά και φορολογικά θέματα, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και η σύνδεση με τοπικές κοινότητες αποτελούν επίσης κρίσιμους παράγοντες. Χώροι με πιστοποιήσεις WELL ή ESG αυξάνουν την εμπιστοσύνη και τη ζήτηση. Η προσβασιμότητα σε αεροδρόμια και νησιά παραμένει καθοριστική.

Βραχυχρόνιοι vs. μακροχρόνιοι επισκέπτες

Οι επισκέπτες λίγων εβδομάδων προτιμούν τουριστικά σημεία με εύκολη πρόσβαση σε δραστηριότητες και τοπία. Αντίθετα, όσοι παραμένουν μήνες ή χρόνια αναζητούν σταθερή στέγαση, φορολογικές διευκολύνσεις και πλήρως εξοπλισμένους συνεργατικούς χώρους. Οι μακροχρόνιοι ψηφιακοί νομάδες ενσωματώνονται στην τοπική οικονομία και κοινωνία, ενώ οι βραχυχρόνιοι κινούνται κυρίως ως τουρίστες.

Κεντρικά προβλήματα περιλαμβάνουν τη γραφειοκρατία, την ασαφή φορολογική κατοικία για παραμονές άνω των 183 ημερών, την αστάθεια στην εφαρμογή βίζας/αδειών και την ανεπαρκή συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένες περιοχές. Η αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί επίσης πίεση στις τιμές στέγασης και περιορισμένη αγγλόφωνη εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες. Προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν ψηφιακές πλατφόρμες one-stop, σαφή φορολογικά καθεστώτα, επενδύσεις σε υποδομές και συνεργασίες με δήμους και ιδιωτικό τομέα.

Πρωτοβουλίες όπως τα «Work From Syros» και «Work From Καλαμάτα» προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα υποδομών και υπηρεσιών. Η εφαρμογή προτύπων WELL/ESG στους συνεργατικούς χώρους και η προώθηση της ευεξίας ενισχύουν τη ζήτηση. Η ViOS αναπτύσσει συνεργατικούς χώρους με γυμναστήριο, ήσυχες ζώνες, αίθουσα μασάζ και σάουνα, καλύπτοντας τις ανάγκες των πιο απαιτητικών επαγγελματιών.

Η Ελλάδα καθιερώνεται ως σημαντικός διεθνής προορισμός για ψηφιακούς νομάδες, με αυξανόμενη ζήτηση και αναγνωρισιμότητα. Η περαιτέρω ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από τη σταθερή βελτίωση των υποδομών, του θεσμικού πλαισίου και των τοπικών πρωτοβουλιών, προκειμένου η χώρα να διατηρήσει την ελκυστικότητα για εργαζόμενους εξ αποστάσεως.